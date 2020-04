Coronavirus: Tiempo de familia y estudio para Fabián Bustos

El arranque de año fue un huracán de sensaciones para Fabián Bustos. Dejó su cargo como estratega siendo campeón con Delfín y aterrizó en el club más popular del país: Barcelona. Su primer objetivo fue clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y lo logró. Sin embargo, entre finales de febrero e inicio de marzo los resultados no fueron del todo favorables.

La para obligatoria por la pandemia del coronavirus le ha dado tiempo a Bustos para analizar ese cambiante inicio de año, pero además le regaló tiempo para su familia y al contrario de estar preparando partidos para el fin de semana, una de sus principales tareas diarias es encontrar las películas infantiles para sus dos hijas más pequeñas, Fabianna y Lucianna.

“Lo primero que hago después del desayuno, que es un poquito más tarde de lo habitual cuando entrenamos, casi 08:15, es a las 09:00 conectarme con los chicos en la plataforma Zoom, donde trabajamos. Terminamos la práctica tipo 10:15 y hasta eso se levantan mis hijas. Ahí me toca buscarles películas infantiles, hemos visto muchas en este tiempo. Luego hacemos algún juego y claro, conversamos con la familia para saber cómo están nuestros seres queridos”, explica Bustos a EXPRESO.

Todos conocemos la capacidad de profesional que es Bustos, pero en la cocina no traslada esa misma jerarquía. El argentino, también futbolista en varios clubes del país, reconoció no ser muy bueno en la cocina, pero que lo suyo está en la parrilla.

“Lo único que sé cocinar es asado y solo hago eso. A veces uno por semana, lo que se puede y cuando se puede”, dijo el entrenador entre risas sobre sus dotes culinarios.

No está bueno decirlo porque la situación que vivimos hoy es de verdad horrible, pero en lo deportivo nos viene bien para recuperar algunos jugadores lesionados.

Aunque no le gusta cómo suena, Bustos reconoce que la pausa en las actividades le viene bien, en lo futbolístico, a Barcelona. “No está bueno decirlo porque la situación que vivimos es horrible, pero en lo deportivo nos viene bien. Viene bien para recuperar a los jugadores que no teníamos, Darío (Aimar), a Mario (Pineida) y a muchos. No tenemos un plantel tan extenso y el equipo estelar venía apretado por esa seguidilla”, manifiesta.

Precisamente, debido a esa seguidilla entre enero y febrero, es que Bustos explica por qué contra Independiente y Flamengo, en la fase de grupos, las cosas no salieron como lo esperaban.

“Fueron 45 días de competencia espectacular que ganamos en todos lados. Eliminamos a los tres de playoffs y conseguimos casi 4 millones de dólares para el club. Cuando arrancamos (la fase de grupos) llegamos apretados, nos tocaron equipos que vienen de ganarlo todo”, empieza explicando Bustos.

“No son excusas, pero llegamos con expulsados, lesionados. Independiente viene con más de un año trabajando en su equipos, igual Flamengo, un poco más de un año con su entrenador y los campeones del torneo. Nosotros tenemos un plantel prácticamente nuevo. Nos costó”, reconoce.

Bustos ha hecho un estudio detallado de las actuaciones individuales de sus dirigidos para que los suyos estudien sus presentaciones y adelantar correctivos.

“Lo que estoy haciendo es ver los partidos y le envío a los jugadores videos individuales de lo que han hecho en estos 45 o 50 días de competición. Ya hemos mandado como la mitad, videos individuales de sus partidos, de las cosas buenas y qué debemos corregir cuando volvamos a trabajar”, agrega.

Bustos ha aprovechado este tiempo para estar en constante aprendizaje, ingresando a seminarios de entrenadores en línea, conferencias en Argentina y talleres en España para estar en constante actualización. Sobre la ausencia de Barcelona en Copa Ecuador no se complica: “a mí no me perjudica en lo absoluto porque aún no estaba diagramado cómo iba a ser. Es un tema dirigencial que como empleados estamos a la par”, sentenció el entrenador amarillo.