Coronavirus: Dybala, su novia y un amigo están contagiados

A través de un video en la red social Instagram, Oriana Sabatini, novia del futbolista argentino Paulo Dybala, confirmó que luego de que ella, su pareja y otra persona que vive en su domicilio, se hicieran las prueba por COVID-19, fueron notificados este sábado 21 de marzo con que el resultado fue positivo.

"Hace un tiempo vivo con mi novio (Paulo Dybala) aquí en Italia y quería hacer este video para no alimentar información que no es. Los más cercanos a mí ya lo saben, pero quería que lo sepan de mi boca y no de otras personas", comenzó relatando Sabatini.

"Hace dos días nos hicimos el test con mi novio y una persona más que está en la casa con nosotros para ver si teníamos coronavirus. Hoy nos dieron los resultados y estamos todos positivos. Estamos bien, por eso estoy haciendo el video", agregó.

La artista argentina también contó su experiencia en carne propia, y cómo empezó el crecimiento del virus en ella. "Yo tenía los síntomas: tos, me dolía mucho el cuerpo, la cabeza, tenía cansancio constante, noté que mi respiración cambió mucho y no para bien. Ahora bajaron los síntomas estoy mejor, siento cansancio pero no tan mal como antes", continuó explicando.

Lo curioso de esta confirmación es que hace menos de una semana hubo un fuerte rumor de que el futbolista de la Juventus estaba contagiado, no obstante él mismo se encargó de desmentir la situación.

Estos tres nuevos contagiados atraviesan el día 9 de cuarentena y según dijo Sabatini "tenemos que esperar hasta al 31 de marzo que nos hagan el test y ver cómo estamos". Por último dejó como mensaje: "cuidémonos entre todos".