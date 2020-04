Coronavirus: Argentina suspende los descensos de categoría en el fútbol

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, confirmó este lunes que la entidad planea anular los descensos durante dos temporadas y aumentar la cantidad de equipos de la Primera División por la crisis económica que viven los clubes debido a la pandemia del coronavirus.

"Los ascensos se van a definir en el campo de juego. Pero hoy no podemos decir cuándo vamos a volver a jugar porque no es una decisión nuestra. Que no haya descenso es una decisión de los directivos, así como que en el 2021 se juegue sin descenso, pero con promedios, para que en el 2022 se retomen los descensos", dijo el presidente.

Según Tapia, la "decisión" ya "está tomada" y se someterá a votación mañana, martes.

Para el directivo, que los equipos no desciendan ayuda a mitigar la crisis económica causada por la pandemia. Además, resaltó que el hecho de que haya más equipos en la Primera División significa que habrá más jugadores en esa categoría.

Los ascensos, al igual que los clasificados restantes para las copas internacionales, se definirán en el campo de juego cuando "lo permita la salud".

"Cuando nos den la posibilidad de definir las plazas de la Libertadores se jugará de la manera en que podamos, sabiendo que no tenemos la seguridad de cuándo vuelve el fútbol", precisó.

Tapia recordó que los torneos se suspendieron por orden del Ministerio de Salud y que en la AFA son "muy respetuosos de las medidas sanitarias".

"Todos queremos que el fútbol vuelva porque necesitamos que la industria del fútbol vuelva a funcionar. No es una crisis de nuestro país, es una crisis mundial. Pero lo primero es la vida", afirmó.