Coronavirus: 31 días sin ver la pelota rodar

El 14 de marzo el fútbol ecuatoriano quedó en pausa. La inminente propagación del COVID-19 obligó que LigaPro, al igual que otros torneos alrededor del globo, suspenda sus actividades para salvaguardar la salud de las partes. Hoy se cumple un mes de aquella medida que ha dejado aristas que deben replantearse en la parte económica y en el calendario 2020.

Las decisiones en torno al coronavirus en LigaPro se empezaron a tomar el 12 de marzo. Ese día, para la fecha 5, Ecuador llevaba 19 contagiados y más de 200 contactos en vigilancia, por lo que Loor y su comité decidieron que se jugase la jornada sin público. Viernes 13 de marzo se disputó el Técnico Universitario (3) vs. (1) Liga de Portoviejo y el sábado 14 Mushuc Runa derrotó a por 2-0 a Macará.

Pero a la par, el Ministerio de Salud Pública contabilizaba 28 casos confirmados y dos fallecidos por la pandemia. El ruido fue tal que LigaPro frenó a raya la pelota. De esa fecha faltó por jugar Orense vs. LDU Quito, Delfín vs. El Nacional, D. Cuenca vs. Independiente, Católica vs. Emelec, Barcelona vs. Olmedo y Aucas vs. Guayaquil City.

La pérdida económica no se puede calcular aún, pero es un impacto fuerte. Hay tiempo para terminar el torneo sin problema. Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro.

Desde ahí se han desmembrado consecuencias de esta crisis: reducción de salarios a jugadores, pérdidas económicas, acuerdos comerciales, pérdida de trabajo físico en pretemporada, ritmo de competencia, entre lo malo. Pero también hay cosas positivas como el tiempo en familia, la recuperación de jugadores lesionados, entrenadores tendrán mayor margen para analizar y ver en qué pueden mejorar.

Ricardo Dillon, entrenador de Mushuc Runa, reconoce que este mes ha dejado varios lamentos en la parte deportiva. “A todos nos trastocó no solo la planificación en el deporte, sino la planificación de la vida”, explica primero. Dillon trabaja con la aplicación Zoom en la que monitorea al plantel en diferentes grupos.

“Tenemos el plantel dividido en cuatro grupos y cada uno de ellos nos van mandando los videos. Lo que nosotros pretendemos es que el jugador no caiga demasiado con el aspecto físico. Aun así cuando el torneo se reanude los jugadores van estar en un 40 % de su condición física”, agregó el DT argentino.

Miguel Ángel Loor reconoce con sinceridad que el daño económico será importante, aunque hoy es muy temprano para dar una cifra precisa. “La pérdida económica no se la puede calcular porque el efecto de la crisis no se puede medir en su totalidad hasta que se haya terminado. Hay varios análisis que estamos haciendo para ver el impacto total, pero es un impacto fuerte que hemos tenido hasta el día de hoy”, dijo a EXPRESO.

Sobre el calendario y los partidos que se deben recuperar, el presidente de LigaPro señaló que hay varios planes para aquello y que “la ventaja es que se ha postergado la Copa América y eliminatorias, pero aún no tenemos definido. Hay tiempo para terminar el torneo sin problema hasta el día de hoy, pero esto va a depender de cuándo se pueda reanudar el fútbol y dependiendo de eso veremos si se utiliza el miércoles (como opción de día de partido) o no”, concluyó Loor.