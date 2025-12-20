Corinthians vs Vasco da Gama: Memphis contra Coutinho por la Copa de Brasil

El equipo del ecuatoriano Félix Torres jugará este domingo 21 de diciembre la final de vuelta, desde las 16:00

Félix Torres milita en el Corinthians, pero hace tres fechas no es alineado.

Memphis Depay y Philippe Coutinho se juegan este domingo 31 de diciembre (16:00 de Ecuador) la Copa de Brasil, un título que pondría broche de oro a la temporada y que además vale un cupo para la Libertadores de 2026.

Corinthians, equipo donde milita el ecuatoriano Félix Torres, y Vasco empataron 0-0 en el partido de ida de la final, disputado el pasado miércoles en São Paulo, y se juegan los laureles en un partido con fuerzas igualadísimas que se decidirá en el estadio Marcaná de Río de Janeiro, con el Vasco como local.

Para ambos equipos, el título supondría un gran éxito en una temporada turbulenta, en la que tanto los paulistas como los cariocas han mirado de reojo a los puestos de descenso.

Memphis Depay, listo pese al desgaste

Y en el caso de sus estrellas, Memphis y Coutinho, la Copa también significaría el título más importante en sus respectivas vitrinas desde que decidieron jugar en Brasil.

El internacional neerlandés sí ha podido celebrar este año un título, el Campeonato Paulista, pero el exjugador del Bayern de Múnich y del Barcelona todavía no ha levantado un trofeo desde que regresó al equipo carioca en 2024.

Memphis no entrenó el viernes 19 de diciembre, para evitar un mayor desgaste físico al final de una temporada maratoniana en la que ha jugado 60 partidos con el Corinthians y la selección neerlandesa. No obstante, tiene asegurado un puesto en la alineación titular.

El neerlandés tendrá a su lado a Yuri Alberto, delantero que ya se ha puesto la camiseta de la selección brasileña, así como al argentino Rodrigo Garro, un jugador importante en la creación de juego del Corinthians.

En tanto, Coutinho tampoco estará solo. Contará con el apoyo del delantero Rayan, una de las revelaciones de la temporada con 5 goles en la Copa.

