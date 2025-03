Copa Sudamericana: Luis Chango afirma que Mushuc Runa “seguirá haciendo historia”

Mushuc Runa está teniendo un inicio soñado de 2025. Se ubica en los primeros lugares de la LigaPro y por primera vez consiguió clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana al derrotar por 2-1 a Orense, la noche del miércoles 5 de marzo.

Un hecho histórico para el Ponchito dirigido por Ever Hugo Almeida, que en su tercera participación en el torneo continental logra superar la fase previa, y que además del acceso a la siguiente ronda, se lleva 900 mil dólares.

El cuadro de Echaleche, que hizo de local en el estadio Olímpico de Riobamba, consiguió el boleto gracias al gol de Renny Simisterra, al minuto 56, para romper el empate tras los tantos de los zagueros Bryan Bentaberry (17’) para los locales y Gabriel Achillier (39’) para el Bananerito.

Uno de los más emocionados en la clasificación de Mushuc Runa fue su presidente vitalicio, Luis Chango, quien dejó un ‘recado’ a los otros equipos de Tungurahua. “Los ponchito rojo y pantalón blanco recorrerán tres países. Ni Técnico (Universitario) ni Macará lo han logrado. Seguiremos haciendo historia”, afirmó el directivo.

También se fue contra ciertos periodistas de Ambato, a los que criticó por menospreciar al conjunto que preside en la previa del duelo ante Orense. “Periodistas de a dos reales dijeron que habían apostado por Orense. Como no tienen dinero, dijeron que habían apostado 10 dólares. Esa gente no tiene ni calidad moral, no hablan como periodistas profesionales”, señaló el directivo.

EL PONCHITO Y SUS ASPIRACIONES

El Ponchito eliminó a Orense, uno de los equipos que más se reforzó. API

Chango indicó que ya alistan la logística para los juegos de la fase de grupos de la Sudamericana y que el equipo viajará en vuelos chárter con la mira puesta en seguir avanzando en el torneo continental.

También se refirió a los objetivos del Ponchito en la LigaPro, al manifestar que “buscaremos estar entre los seis mejores para estar en el hexagonal que define al campeón”.

En el campeonato nacional, Mushuc Runa se ubica en la tercera casilla con dos triunfos, ante Delfín y Deportivo Cuenca, y una derrota contra Barcelona. Su siguiente encuentro será el domingo 9 de marzo, ante Universidad Católica, en Quito.

