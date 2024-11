Copa Sudamericana: Gustavo Costas campeón con pasado en Barcelona

Racing Club de Buenos Aires hizo historia el fin de semana al ganar por primera vez la Copa Sudamericana, con Gustavo Costas como entrenador, profesional que también pasó por Barcelona de Ecuador en las temporadas 2012 y 2013.

Paradójicamente, con Costas ya son tres los directores técnicos que pasaron por el ídolo ecuatoriano y se llevaron la Sudamericana, mientras que en el club no han podido conseguir ni ese, ni ningún título internacional hasta la fecha.

Jugadores de Racing celebran en la final de la Copa Sudamericana. Juan Pablo Pino

Los ex amarillos que han hecho historia el reciente torneo comenzaron con Rubén Darío Insúa, quien fue campeón de la Sudamericana en el 2002 con San Lorenzo de Almagro. El “colorado” había sido antes DT de Barcelona SC, llegando a ser campeón en 1997 como DT.

Luego, Luis Zubeldía pasó por los canarios entre el 2011 y 2012, pero encontró la gloria de ganar la Copa Sudamericana en el 2023 con Liga de Quito.

Finalmente Gustavo Costas se convirtió en el tercer entrenador, quien a los 61 años se coronó campeón.

Cabe destacar que Costas en 2012 estuvo en Barcelona SC y fue campeón nacional, algo que también logró Insúa; no así Zubeldía que quedó debiendo.

Luis Zubeldía ahora dirige a Sao Paulo. ARCHIVO EXPRESO

Costas y un idilio con Racing

El técnico Costas tiene una de las historias más representativas con Racing Club, pues fue mascota, jugador y entrenador, y en todas sus etapas salió campeón. El 3-1 del fin de semana ante Cruzeiro solo agigantó su leyenda. “Hoy no puedo hacer un análisis. Había que ganar como sea y lo hicimos. Lo merecimos y, si no sufrimos, no éramos Racing. Lo ganamos muy bien, este grupo y la gente lo merecen”, expresó el entrenador de 61 años.

“No somos millonarios, ni la mitad más uno, pero somos distintos a todos y lo demostramos en Paraguay. Recibimos doscientos mil palazos y faltas de respeto, pero nos levantamos y luego de 36 años logramos clasificarnos a una final con título”, expresó.

