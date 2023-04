Copa Libertadores: Barcelona sin margen de error para su debut

Barcelona iniciará su participación en la Copa Libertadores con el choque ante el club paraguayo Cerro Porteño en el estadio la Nueva Olla, plaza que era complicada porque la cancha estaba en mal estado y los partidos eran intensos y cortados por las constantes faltas de los locales, según el exjugador de los canarios Nicolás Asencio.

“El fútbol paraguayo es difícil porque son aguerridos y se sienten fuertes con su juego de pelotazos en sus campos que no están en las mejores condiciones, pero se han hecho buenos partidos allá. Solo no hay que dejar que se sientan cómodos y presionarlos para evitar que manden pelotazos, sin pelotazos no hacen nada”, contó Asencio a EXPRESO.

En la Libertadores, el Ídolo enfrentó al Ciclón 10 veces, de las cuales ganó 5 (2 fueron en la Nueva Olla), empató 3 (1 fue en la casa de Cerro) y perdió 2.

Las dos últimas visitas de Barcelona a los paraguayos les traen buenos recuerdos a los amarillos: en 1998 eliminaron a Cerro en la semifinal del torneo y en 2020 ganaron por goleada (4-0) en el partido de vuelta de la fase clasificatoria.

“Cuando los eliminamos en 1998, ese partido fue reñido porque nos hacían faltas para no llegar a su arco. En un contragolpe, cuando ya estábamos perdiendo dos a cero, recibí el balón de Anthony de Ávila y luego se lo pasé enseguida a Héctor Arias para que remate. Fue un partido peleado, pero los eliminamos y llegamos a la final”, acotó Motorcito.

El estadio de Cerro Porteño fue remodelado en 2017 y lo ‘bautizaron’ como la Nueva Olla, es por aquella razón que Asencio considera que Barcelona tiene la posibilidad de sacar un resultado positivo, así como el triunfo por goleada (4-0) que sacaron en 2020.

“Ahora las canchas han mejorado mucho y eso lo vieron cuando jugaron en 2020, ya no son los mismos campos de juego con huecos de antes. Los clubes de Paraguay son difíciles, pero Barcelona viene ganando. Además, tiene un plantel con jugadores que tienen jerarquía, solo falta que se adapten completamente al equipo”, dijo Asencio.