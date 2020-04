"La Copa Ecuador sin Barcelona y Emelec sería como una Champions sin el Barça y Real Madrid"

Andrés Báez, gerente de Aucas, dijo a este Diario que la decisión de Barcelona (y de los otros equipos que lo siguieron después) de salirse de Copa Ecuador fue "muy apresurada", puesto que todavía el país entero está a la expectativa de lo que pueda ocurrir frente a la pandemia del coronavirus.

Además, aseveró que ni siquiera se tiene claro el reglamento de Copa Ecuador para este año y solo se conocía que este sería diferente a la modalidad que se jugó en 2019.

"No me parece prudente tomar una decisión así cuando todavía no se tiene claro el método de juego. El tema económico nos va a afectar a todos por lo que ocurre, eso es cierto, pero no se tenía aún un pronunciamiento oficial de Federación como para definir la situación".

En ese aspecto, Báez aseveró que Aucas no tiene previsto tomar ningún tipo de decisión con respecto a su participación o no en los torneos FEF. Sin embargo, opina que lo más apropiado ante esta circunstancia sería suspender los campeonatos sub-12 y sub-14, y las sub-16 y sub-18 se realicen únicamente a nivel provincial.

"Es difícil que a uno como padre le digan que su hijo va a tener que viajar a otro lado para jugar. Es para preocuparse y uno como papá tampoco lo permitiría, por cómo están las cosas", sentenció. Es por eso que el Ídolo del Pueblo solamente ha considerado la posibilidad de excluirse de dichas categorías.

Lo que sí, manifestó su preocupación ante la ausencia de clubes como Barcelona y Emelec de Copa Ecuador. "Es como que en la Champions no jueguen el Barcelona FC o el Real Madrid. El tema económico cambiaría, los sponsors no pagarían lo mismo, cuando uno compra los derechos de transmisión lo hace pensando en el ingreso que ese tipo de equipos traerán", dijo Báez.