Copa América: Ecuador vs Venezuela, fecha, día, hora y estadio

El 22 de junio de 2024, Ecuador debutará en la Copa América 2024 enfrentando a Venezuela en el Grupo B en el Levi's Stadium en Santa Clara, California. Este partido marca el inicio de un torneo crucial para ambas selecciones, que buscan consolidarse en el escenario continental.

El director técnico de Ecuador, Félix Sánchez Bas, ha utilizado los partidos amistosos previos para evaluar a su plantel y definir la mejor estrategia para el debut. Con tres partidos de preparación, Sánchez ha observado y ajustado tácticas, logrando victorias en dos de esos encuentros, lo que ha generado un ambiente de optimismo y confianza en el equipo.

La hinchada de Ecuador en Estados Unidos. Cortesía FEF

El Grupo B de la Copa América 2024 está compuesto por México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Este grupo se presenta como uno de los más competitivos del torneo, con México y Ecuador como favoritos para avanzar a la siguiente fase, aunque Venezuela y Jamaica también buscarán dar la sorpresa.

El técnico Sánchez reflexionó sobre el desafío que representa el torneo: "Sabiendo que se viene un torneo muy exigente y difícil, sabemos que nuestra trayectoria ha sido difícil. Pero en el grupo veo confianza y ganas de empezar la competición. Intentaremos hacerlo bien para llegar a lo más alto. Tenemos un partido con Venezuela y será una final para nosotros".

Para el debut contra Venezuela, Ecuador buscará implementar una estrategia efectiva que combine solidez defensiva y dinamismo en el ataque. La selección venezolana, conocida por su combatividad y técnica, representará un rival complicado, y el partido promete ser disputado y emocionante.

Los partidos de Ecuador en el Grupo B

Los partidos de la Tri son: 22 de junio de 2024: Ecuador vs. Venezuela (Levi's Stadium, Santa Clara, CA). 26 de junio de 2024: Ecuador vs. Jamaica (Allegiant Stadium, Las Vegas, NV) y el 30 de junio de 2024: México vs. Ecuador (State Farm Stadium, Glendale, AZ).

