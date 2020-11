La contrarreloj, la etapa clave

La Vuelta 2020 mira a Ézaro y La Covatilla como citas claves para lo que queda de carrera. Será una tercera semana con seis etapas, que en el papel son menos exigentes que las anteriores, en las que la montaña fue la gran protagonista.

Para esta última, gran parte dependerá de hoy, de la crono hacia el Mirador de Ézaro.

Es difícil de imaginar un resultado, dado lo peculiar de la cita: una contrarreloj de 33,7 kilómetros, con los primeros 31,9 llanos y la subida final explosiva a un muro de 1.810 metros al 14,34 % de desnivel y rampas de hasta el 30 %.

Una pared que posiblemente obligue a los corredores, por lo menos a los que disputen la prueba, a cambiar de bici al iniciarse la ascensión.

Para el entrenador de ciclismo de Pichincha, el cubano Agustín Lorenzo, los diez segundos de ventaja que por ahora tiene Carapaz parecen insuficientes para la contrarreloj. Por ello, la clave será “no dejarse sacar mucho tiempo”, para recuperarlo en las siguientes jornadas, sobre todo el sábado, que nuevamente tendrá un terreno favorable para Richard.

La contrarreloj será clave, pero no definitiva. Richard debe hacerlo lo mejor posible para rematar después.

De todas maneras, después de la contrarreloj de hoy las cosas estarán más claras. La Vuelta se tomará unas jornadas de transición hacia La Covatilla, que el sábado decidirá todo en una etapa con seis puertos.

Serán etapas más para movimientos tácticos que para los mano a mano entre los mejores. Eso quedará para La Covatilla, en función de cómo queden las cosas en el Ézaro.

Y con todo eso al frente, Richard Carapaz se siente tranquilo. El líder de la Vuelta descansó en tierras gallegas.

“Me he tomado el día de descanso con tranquilidad porque la contrarreloj de mañana (hoy) es muy difícil. Me he preparado lo mejor que pude para eso, manteniéndome lo más tranquilo posible, y creo que lo voy a hacer bien. Pero en la última semana todavía quedan muchos kilómetros por recorrer y muchas montañas por escalar”

Richard Carapaz