Club despide a Marcela Soares tras filtrarse las fotos íntimas que vendía en internet

La futbolista brasileña Marcela Soares, de 26 años, ha sido despedida del Club Pelotas, un equipo de futsal de Porto Alegre, Río Grande do Sul. El motivo: se descubrió que la jugadora generaba ingresos vendiendo contenido explícito en la plataforma digital OnlyFans.

“Me juzgaron por ser mujer”: el testimonio de Soares tras la polémica



En una entrevista con el portal O Globo, Soares confirmó su desvinculación y no se guardó nada al revelar los detalles y la difícil situación que enfrentó tras hacerse pública su actividad en la plataforma de contenido pago.

"La hipocresía existe. Me dijeron que estaba dando un mal ejemplo a los niños. Me juzgaron, me excluyeron y me sentí traicionada, incluso por otras mujeres. Pero gané libertad e independencia económica", expresó la jugadora, evidenciando el estigma y la doble moral que a menudo enfrentan las mujeres en el ámbito deportivo.

Marcela Soares afirma que no está cerrada a la posibilidad de fichar por otro equipo. Marcela Soares

Marcela Soares: del futsal a OnlyFans, una decisión forzada por la precariedad



La decisión de Marcela de abrir una cuenta en OnlyFans no fue impulsiva, sino una respuesta directa a la precaria situación económica que vivía como jugadora profesional de futsal en Brasil.

Mientras defendía los colores del Club Pelotas, su salario apenas alcanzaba los 97 dólares mensuales. Una cifra irrisoria si se compara con los más de 10 mil dólares que ahora factura al mes a través de la plataforma. Esta cruda realidad subraya las profundas desigualdades salariales que persisten en el balompié femenino.

"Es triste, pero dejo el futsal con la conciencia tranquila. Si hubiera tenido esa remuneración en el futsal, nunca lo habría dejado", confesó Soares, poniendo en el centro del debate las condiciones laborales de muchas deportistas. Y sentenció con firmeza: "Dejo el futsal, pero no las plataformas. No hice nada malo."

¿Volverá a jugar? Soares busca un club que respete su independencia



Por ahora, Marcela se enfoca en maximizar sus ingresos con el contenido que ofrece en OnlyFans. Sin embargo, reveló que ya está en conversaciones para fichar por otro equipo, dejando claro que el futsal sigue siendo parte de su identidad.

"El futsal es parte de quien soy. Buscaré un club que me permita combinar mis dos trabajos: deportista y modelo en OnlyFans. No voy a quedarme en lugares que busquen controlar mi vida fuera de la cancha", afirmó, sentando un precedente sobre la autonomía y la independencia de las atletas.

