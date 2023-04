Emelec: Christian Valencia y una promesa que llega al cielo

El camino que ha tenido que atravesar Christian Valencia hasta llegar al equipo principal de Emelec ha estado lleno de obstáculos, pero en especial uno muy doloroso: el fallecimiento de su hijo.

En 2019 el volante de 23 años sufrió la pérdida de Yeiker Luán, quien nació con un soplo en el corazón. Apenas vivió un mes.

Tras el doloroso suceso, en lugar de tirar la toalla, Valencia se enfocó en su carrera y le prometió a su hijo que por él iba a triunfar en Emelec.

“La pérdida de mi hijo es una herida que está latente, pero a través del fútbol he sobrellevado el dolor. Cuando él falleció yo estaba en la reserva de Emelec. He pasado por momentos duros, pero gracias a Dios hoy le estoy cumpliendo a mi hijo”, sostuvo el jugador azul.

Y la oportunidad que está teniendo en el Foco se le presentó de golpe hace cinco fechas. Tras la salida de Dixon Arroyo, el estratega Miguel Rondelli ha estado buscando a alguien que pueda ocupar el puesto y Valencia parece haber encajado en los gustos del argentino.

“Estoy contento, feliz, por la chance que se me ha dado el profe. Esto es algo que lo he venido buscando desde hace muchos años. Ahora tengo la oportunidad de ser titular y espero no aflojarla”.

Valencia recordó que desde su llegada al cuadro eléctrico (a sus 15 años), siempre se enfocó en poder llegar al elenco principal, pero que fue difícil convencer a los técnicos de turno, debido a que había jugadores con mayor recorrido.

“En su momento estuvieron Pedro Quiñónez, Nicolás Queiroz, Wilmer Godoy, Dixon, entre otros. Como era difícil competir ante ellos me tocó buscar ritmo en la Serie B”.

El paso que tuvo por clubes como Santo Domingo (2021) y Manta (2022), le sirvió para ganar experiencia y volver afianzado a Emelec.

“Haber ido a la Serie B no fue un retroceso, antes creo que mejoré mucho, ya que allá el fútbol es más físico y se corre más. En la Serie A hay que ser más táctico”.

Para el volante millonario, el duelo de este 28 de abril (20:00) ante Independiente del Valle, en el estadio Capwell, será crucial para salir del bache en el que se encuentran los azules (puesto 12 en la LigaPro).

“El momento por el que pasamos es difícil, pero estamos mentalizados en vencer a Independiente. Sabemos que este duelo es crucial, así que dejaremos todo en la cancha”, finalizó.