Christian Noboa: "La situación de Emelec es muy triste"

Cristhian Noboa Tello, "El Zar", su regreso a Emelec en 2024 fue recibido con una mezcla de entusiasmo y esperanza por una hinchada que añoraba su magia en el campo. Sin embargo, lo que prometía ser un regreso triunfal se transformó en una crónica de desilusión y desafío.

Noboa, con el corazón lleno de sueños y las expectativas al máximo, aterrizó en Ecuador con la firme intención de dejar una marca imborrable en su querido Emelec. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes. Una lesión en la rodilla, más dura y persistente de lo previsto, se interpuso en su camino y desdibujó los sueños de un retorno glorioso.

No paraba de sonreír Christian Noboa, en su primera Explosión Azul. Cortesía CSE

Ocho meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos, pero para Noboa, cada día fue una lucha constante. La esperanza de regresar pronto al campo se convirtió en una eterna espera, en una batalla silenciosa contra un dolor que no cesaba.

El desconsuelo de Noboa se hizo evidente cuando, finalmente, tuvo que aceptar lo que había estado evitando. Su salida de Emelec se consumó con una tristeza palpable, dejando atrás no solo al equipo de sus amores, sino también a una afición que había puesto en él sus más grandes expectativas. "Ahora voy a Barcelona (España) a revisarme y pues, la decisión de Emelec es complicada", confesó con la voz quebrada, sabiendo que su sueño de jugar en el Bombillo se había desvanecido.

La complejidad de su situación se vio reflejada en la falta con la dirigencia azul. "No he tenido ningún contacto con nadie. He estado solamente dedicado a mi recuperación de mi rodilla. No he mejorado, yo también estoy preocupado, por eso me voy a Barcelona a hacerme revisar”, declaró, revelando la angustia que lo mantenía apartado y la desconexión con un club que había sido su hogar.

En medio de la tristeza y el caos, Noboa no esquivó el tema de la crisis interna que vive Emelec. Con la franqueza que siempre lo ha caracterizado, expresó su desazón: "La situación de Emelec es muy triste. Son complicaciones que ya no dependen de uno, sino de las personas que asumieron esto. Podemos darle palo al presidente, pero es el único que está dando la cara. No sé qué es lo mejor para Emelec, es difícil"

Además sobre la parte dirigencial comentó: "Si hay una persona que quiere asumir y pueda resolver los problemas, bienvenido sea, sino pues hay que seguir apoyando al presidente. No queda de otra”. Su mirada sincera y desolada reflejaba no solo su propia frustración, sino también la del club y sus seguidores, atrapados en una encrucijada sin soluciones claras.

