Christian Cueva habría tenido un amorío con la exesposa de Jefferson Farfán

Christian Cueva siempre se mostró cercano a Jefferson Farfán. Incluso, hicieron dupla en el ataque de la selección de Perú. Pero ahora también serían ‘ñaños de piernas’, porque el ‘Aladino’ habría tenido una relación amorosa con Melissa Klug, la exesposa de la ‘Foquita’,

La excónyuge de Cueva, Pamela López, en una entrevista con Magaly Medina, en el programa ‘Magaly Tv, La Firme’, al que fue invitada para hablar sobre su denuncia al jugador por agresión física y psicológica, reveló que Aladino también le fue infiel con Klug a finales de 2017.

Ella detalló que encaró a Christian y este aceptó su amorío con la ex de Farfán, después de que le descubrió en su celular las conversaciones “comprometedoras” que mantenían, en las que se declaraban un amor eterno.

“Él (Cueva) me reconoció que tuvo el acercamiento (con Klug). Me contó que tuvo encuentros con ella, que me había sido infiel con ella. Le decía: ‘te adoro, mi amor’, ‘esa cosita es mía’. Tengo pruebas de muchas cosas. Esto pasó en 2018, cuando ella tenía su pareja (estaba con Ítalo Valcarcel)”, declaró.

Ante las evidencias, López también reclamó a Klug, quien le respondió que no tenía la culpa de que Cueva le haya coqueteado y le negó el supuesto romance. Además, le prometió que cortaría su relación de amistad con Aladino para que no se malinterpreten las cosas.

Además, Pamela aseguró que Cueva se encontraba con la exexposa de su ‘pata’ Farfán en un departamento alquilado en la capital peruana Lima.

SOLO ERAN AMIGOS

En conversación con Trome, Melissa Klug explicó que nunca tuvo una relación amorosa con Cueva y los mensajes que encontró Pamela López, en el celular del jugador, se produjeron en una contexto amistoso.

“En su momento me pareció todo parte del juego que te da la confianza de patas, y ese fue mi error. Esa famosa frase que repiten (esa cosita es mía) fue creo una reacción a una de mis historias de Instagram, pero yo me juego así con mis amigos hombres y mujeres”, aseguró la exesposa de Jefferson Farfán, con quien tiene dos hijos.

SIN EQUIPO

El técnico de la selección de Perú, Jorge Fossati, a principios de agosto declaró que esperaba que Cueva se uniera a un equipo, porque quería contar con él en las eliminatorias para el Mundial de 2026. Aladino se unió a Cienciano, pero tras la denuncia en contra de él por abuso familiar, fue separado del club.

