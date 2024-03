Chito Vera a Sean O'Malley: "Lo que diga este pendejo... no me importa"

Chito Vera y Sean O'Malley, contendientes en la próxima pelea del peso gallo de la UFC, del sábado 9 de marzo, protagonizaron su primer enfrentamiento cara a cara en el Kaseya Center de Miami, donde se palpaba la tensión previa al combate.

Daniel Noboa a Chito Vera: "Estoy seguro que vas a regresar campeón" Leer más

Ante un público dividido entre abucheos y cánticos de apoyo, Vera, el oriundo de Chone, Ecuador, se mostró seguro y confiado en sus habilidades, destacando el respaldo de su país y su determinación por convertirse en el primer campeón mundial ecuatoriano. “La presión es puro amor, el amor se siente, el apoyo se siente... Ecuador va a tener su primer campeón Mundial”.

(Te invitamos a leer: Chito Vera asegura que Ecuador tendrá a su primer campeón mundial)

Por su parte, O'Malley, caracterizado por su estilo provocador y un peculiar atuendo verde, intentó desestabilizar a Vera diciéndole “Chinga tu Madre”, pero este último supo utilizar el respaldo de sus seguidores para contrarrestar las provocaciones del estadounidense, "enseñémosle a esta payaso quién va a ganar" .

La estrategia de Vera fue efectiva, logrando que el público ecuatoriano coreara su nombre y frustrando los intentos de O'Malley por imponerse verbalmente. El ambiente se tornó cada vez más tenso a medida que avanzaba la rueda de prensa.

La ciudad vive la 'Chitomanía', horas previas a la pelea de Chito Vera vs. O'Malley Leer más

(Te invitamos a leer: El sueño de Chito Vera inició con el jiu-jitsu)

A pesar de los momentos de tensión, incluyendo un intercambio de palabras acaloradas al final de la conferencia, incluso Vera al final declaro que: "La suerte me sonríe y me seguirá sonriendo por mi trabajo fuerte y la ganas que le meto. Nunca me rendí y lo que diga este pendejo, pues, no importa".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!