Marlon ‘Chito’ Vera no se arruga. Siente que está en su “mejor momento” y lo quiere demostrar en su primera pelea estelar en la UFC. Tras noquear en su última actuación a Frankie Edgar en el mítico Madison Square Garden busca “divertir” a los aficionados ante Rob Font.

‘Chito’, octavo en el ránking del peso gallo de la UFC, revela desde Estados Unidos, sus sensaciones antes de la pelea más importante de su carrera. Es un referente de las MMA en su país y promete estar a la altura: “Quiero enorgullecer a mi familia y darle a la gente una alegría grande en Ecuador este sábado”.

La cita es clave para estar más cerca de la corona de las 135 libras y confía en que tiene “un corazón más grande” y “más ganas” que el estadounidense Rob Font: “Una excelente victoria el sábado me puede poner en la fila del cinturón o me podría llevar hasta él”.

Desde el comienzo de su “aventura” en Chone (Ecuador) hasta el UFC Apex en el corazón de Las Vegas. A sus 29 años, no se pone techo. ‘Chito’ irradia más confianza que nunca: “Sé que voy a ganar”.

¿Cómo se encuentra en la recta final de la preparación?

En la semana de la pelea se entrena una vez al día simplemente para mantener el peso bien y para mantener el cuerpo activo, pero básicamente el trabajo duro ya se hizo. De ahora en adelante simplemente es enfocarse en la pelea, dar el peso y hacer mi trabajo el sábado.

¿Cómo se ha desarrollado este campamento?

Ha sido un campamento como la mayoría. Un campamento fuerte, se ha entrenado mucho, se ha preparado y creo que he hecho todo lo que está en mis manos para poder ganar esta pelea, todo lo posible para llevarme esta victoria. Me siento bien, cómodo con mi trabajo, con mi estado físico y mental. El sábado saldré a darlo todo.

¿Cómo se siente al ser la pelea estelar de un evento de UFC?

Es una sensación increíble, es algo épico para mi, para mi país, y, obviamente, quiero enorgullecer a mi familia y darle a la gente una alegría grande en Ecuador este sábado. Se siente bien ser ‘main event’ el trabajo siempre da sus frutos y creo que lo estamos viviendo ahora.

¿Qué cree que supone para las MMA en Ecuador su crecimiento dentro de la UFC?

Cuando llegué no había un camino que hacer. Simplemente era intentar y mantenerte en la compañía. Ahora ya hay una ruta establecida, ya hay una forma. Es una buena ola para los que vienen de abajo. Mi camino fue duro y mi único consejo es que trabajen fuerte y llegarán a la UFC.

¿Cuál es la situación de las MMA en Ecuador actualmente? Usted comenzó a entrenar Jiu Jitsu allí, luego vino a Estados Unidos.

Empecé a entrenar un poco allí, pero en mi época no había nada, estaba todo un poco verde y creo que sigue verde la situación. Pero ya hay más opciones, buenos gimnasios a los que pueden ir en México, el de Brandon Moreno que fue campeón que es uno de mis amigos; pueden ir a Brasil. Antes era difícil salir, no sabías dónde ir, ni cómo llegar. El que quiere da el paso y se va.

¿Esa infraestructura que comenta, repercute en el crecimiento que está teniendo el deporte en los últimos años?

Exactamente. Antes era una aventura, tirar la moneda y ver que pasaba. Ahora ya hay un camino establecido, opciones. El que quiere lo puede conseguir.

Tras su brillante victoria ante Frankie Edgar, con ese nocaut que dio la vuelta al mundo: ¿Se siente con mayor confianza para afrontar este reto?

Me siento muy motivado, me siento contento. Fue algo increíble lo sucedido en el Madison Square Garden, un lugar épico y con tanta historia. Me sentí muy feliz de ese desempeño pero, como siempre, hay que dejarlo atrás y pensar en lo que viene.

A veces siento que la gente se queda un poco aferrada a lo que pasó en su última pelea. A mi me gusta dejarlo ir para poder enfocarme en lo que se viene. No se puede vivir del pasado, es un bonito recuerdo pero este fin de semana tengo enfrente a otro animal, una piedra muy dura y estoy enfocado en eso.

¿Qué opina Rob Font como luchador?

Es un tipo talentoso, un muy buen boxeador, agresivo y alguien que está dispuesto a pelear muy muy fuerte para ganar las peleas. Yo simplemente creo que tengo un poquito más dentro de mi, creo que tengo un corazón más grande, más ganas, siento que estoy en mi momento y la única forma es probarlo este fin de semana. Los dos tenemos opiniones diferentes, uno tiene que estar equivocado y eso lo vamos a encontrar el sábado.

Tiene un boxeo ordenado, pero usted maneja más registros tanto de pie como en el suelo: ¿Cree que el hecho de que usted sea un luchador más completo marcará la diferencia?

Yo creo que sí. La preparación, todo el trabajo que he puesto durante estos meses es lo que me va a llevar a ganar la pelea. El ser muy consistente, mantenerme al tope de mi ‘juego’, estar enfocado y mantenerme firme es lo que me lleva a ganar estas peleas. Me siento seguro, confiado y sé que voy a ganar.

Rob Font viene de perder ante Jose Aldo: ¿Cómo cree que puede venir anímicamente?

Pueden ser dos cosas. Que esté un poco caído o que esté muy motivado y con mucha hambre. Al final del día sé donde estoy mentalmente y estoy listo para lo que sea.

¿Cuál es su pronóstico para la pelea?

Va a ser una pelea muy divertida, los aficionados se van a divertir. Va a acabar con una finalización hermosa por mi parte.

Vencer a Font le acercaría a una oportunidad por el título: ¿A quién le gustaría enfrentar después?

Yo creo que todo depende de cómo esté la división. Una excelente victoria el sábado me puede poner en la fila del cinturón o me podría llevar hasta él. Hay que ver que cartas se juegan, quién va a pelear por el título, cómo se da esa pelea y veremos que pasa.

¿Qué le pareció la pelea titular entre Petr Yan y Aljamain Sterling? Pelea igualada y con dos estilos muy contrapuestos.

Así es. Un excelente luchador de pie contra un excelente luchador. Fue una pelea divertida, con mucha acción, y una pelea que, yo creo, ya dejó las cosas claras. La ganó bien Sterling. Tal vez ese primer asalto, el que decide la pelea, yo no se lo daría a Sterling, pero los otros dos que él estuvo en la espalda creo que fueron suficientes para llevarse la victoria.

¿Qué opina de las críticas al estilo conservador de Sterling?

Ganar es ganar. Si lo haces agarrando, si la pelea no es divertida… no importa. Párate y haz tu trabajo. Yo no critico mucho estos estilos porque si te quedas atrapado allí eso depende de ti. Tu oponente no tiene la culpa de ser aburrido. Busca la forma de salir y noquearlo, yo no veo por qué criticar ese estilo. Ganar es mejor que perder (risas).