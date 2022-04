Varias han sido las sorpresas en esta previa del combate entre Marlon 'Chito' Vera y Rob Font, a desarrollarse la noche de este sábado 30 de abril (20:00) en el UFC Vegas 53.

Chito Vera: "Voy a hacer algo impactante" Leer más

Una de ellas es que tanto el ecuatoriano, como el resto de peleadores de la cartelera, no podrán ingresar al octágono con las respectivas banderas de sus país. La razón, según pudo comentar el propio Chito, tendría que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Chito Vera da a conocer que no podrá salir con la bandera de Ecuador 🇪🇨 en la pelea del sábado frente a Ron Font. La explicación en este video: @mmafanecuador @drabonaec @fanaticosMMAGT



La entrevista completa se subirá a @drabonaec. pic.twitter.com/lGGEhIqmL4 — José Luis Santacruz (@josesantacruzc1) April 28, 2022

"En esta pelea me dijeron que no podía salir con la bandera. Así que, antes de bombardearme, sepan que son órdenes de arriba. No sé por qué", manifestó al medio digital D' Rabona.

"Me imagino que es por lo que sucede con Rusia y Ucrania. Ecuador no tiene nada que ver ahí, pero ya quedamos aplastados por ese pito", añadió Chito.

De conseguir una victoria esta noche, el ecuatoriano tendría la clara posibilidad de ganar un combate para disputar el título de la división. Primero deberá vencer al número 5 del ranking, Rob Font.