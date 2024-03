Chito Vera se recupera y regresa con ganas de volver y seguir

Poco más de 24 horas después de la pelea, el máximo referente ecuatoriano de la UFC, Marlon ‘Chito’ Vera, reapareció en redes sociales para referirse al combate en el que perdió el desafío ante el campeón de los peso gallo, Sean O’Malley.

“No voy a mentir, me duele no haber logrado la meta, pero el apoyo y amor del país fue algo histórico. No saben la motivación y ganas que tengo de seguir y volver a escalar. Gracias, Ecuador, se hicieron sentir y me volveré a parar”, precisó el nacido en Chone en su cuenta oficial de la red social X.

En cuestión de horas, la publicación tuvo más de 40.000 likes y 2.000 comentarios, en los que la mayoría valoraron el poder de convocatoria e identidad que el peleador ecuatoriano logró en la pelea del fin de semana, donde al final terminó los 5 rounds, aunque cayendo por decisión unánime de los jueces.

“Gracias por representarnos a todos, Chito. No te tumbaron, no nos tumbaron, nos tienen que enterrar paraos... Tu bandera ondea con fuerza. Te quiero hermano”, escribió el cantautor puertorriqueño Residente.

Entre las reacciones deportivas destacó la del comentarista especializado en artes marciales mixtas, Gastón Reyna, quien escribió: “Hiciste historia, un continente entero pendiente de tu pelea... vamo’ arriba GUERRERO”; mientras que Enner Valencia, actual capitán de la selección ecuatoriana de fútbol, respondió a la publicación con dos emojis de abrazos.

Ya en lo referente a la salud del ecuatoriano, EXPRESO informó que Chito había tenido que abandonar el Kaseya Center de Miami en ambulancia, debido a la cantidad de golpes que recibió; sin embargo, el propio tricolor calmó a la afición asegurando que fue netamente para verificar que ningún golpe haya causado grandes estragos, así como para realizar exámenes rutinarios poscombate.

Según el informe técnico de la pelea, Vera llevó la peor parte en el octágono, pues O’Malley conectó en mayor cantidad de veces en todos los rounds, reflejando superioridad ante el tricolor. En el primero, el campeón estadounidense pegó 27 veces, mientras que Vera apenas 9 y así la tendencia se mantuvo: 51-16 en el segundo round, 35-17 en el tercero, 56-26 en el cuarto y 61-21 en el quinto.

De acuerdo con Danna White, presidente de la compañía, para que Chito pueda volver a disputar un combate por el cinturón de la categoría deberán pasar entre 2 y 3 peleas con resultados positivos ante excampeones como Petr Yan o Aljamain Sterling.

