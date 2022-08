Marlon 'Chito' Vera enfrenta un nuevo reto en el camino a cumplir su sueño de ser campeón de UFC. El ecuatoriano que se ubica en el puesto número 5 del ranking de los peso gallo (135 libras), enfrenta al número 13 Dominick Cruz, este sábado 13 de agosto en la pelea estelar del evento UFC San Diego.

El manabita llega con una racha de tres victorias consecutivas. Ganar este combate lo pondría a un paso de obtener una oportunidad por el título de la división, que ostenta el campeón Aljamain Sterling. En abril pasado enfrentó a Rob Font, pelea que fue la primera estelar desde su llegada a la compañía en 2014, en la que se impuso por decisión unánime.

Previo a su victoria ante Font, que fue la que lo catapultó al top 5 de la división, Vera tuvo un vertiginoso ascenso en 2021. Antes de su primer combate, en junio de ese año ante David Grand, estaba ubicado en el puesto 15, tras vencer al inglés por decisión unánime, pudo escalar dos peldaños hasta consolidarse en el número 13.

En Noviembre de 2021, tuvo una de las peleas con mayor exposición hasta el momento, enfrentaba al ex campeón, histórico dentro de este deporte, Frankie Edgar. Chito no era favorito, sin embargo logró noquearlo con una patada a la mandíbula. Con esta victoria se esperaba que automáticamente logre su tan ansiado lugar en el Top 10, no lo consiguió y se ubicó en el escalón número 11.

Un mes después, con la actualización de los rankings, escaló hasta la posición número 8. Estar en el top 10 de la división, colocó al manabita como un posible contendiente al título, y pasó a ser considerado uno de los latinoamericanos más relevantes dentro de UFC.

Tras conseguir su lugar entre los 10 mejores peso gallo del mundo, tuvo la oportunidad de pelear contra el número 5, Rob Font, a quien venció y tomó su lugar hasta hoy.

CHITO QUERÍA A PETR YAN

Las 3 victorias consecutivas, conseguidas por el peleador orgullo de Chone, en las que fue premiado con el bono a 'performance' de la noche (50 mil dólares), le daban la posibilidad de escoger estratégicamente a su siguiente rival, siempre pensando en su principal objetivo: Lograr una oportunidad por el título.

Petr Yan, excampeón de la categoría y actual primer contendiente, escribió en su cuenta de Twitter, tras la victoria de Chito ante Font: "Gran pelea, sería interesar pelear con el ecuatoriano". Vera aprovechó la oportunidad y retó públicamente a Yan para pelear en Agosto de 2022, sin embargo el #1 de los peso gallo respondió que sus planes eran pelear en octubre, por lo que el combate no se concretó.

@PetrYanUFC bitch out august 13th 😂 — C H🖕🏽T O🇪🇨V E R A (@chitoveraUFC) May 26, 2022

Yan no aceptó pelear con el ecuatoriano en octubre; sin embargo, firmó un combate con Sean O' Malley en septiembre de 2022, rival al que antes Chito venció por nocaut y le arrebató el invicto que mantenía.

DOMINICK CRUZ, LA PRUEBA DE FUEGO

Aunque enfrentar al excampeón Petr Yan hubiera catapultado a Chito a tener una oportunidad directa por el título, si conseguía la victoria, su nuevo rival hace que el combate sea muy atractivo para los fanáticos de las artes marciales mixtas en el mundo. Un veterano excampeón de batallas inolvidables, frente a joven 'hambriento' que ha dicho que no descansará hasta llevar el cinturón a Ecuador.

Dominick Cruz de 38 años, peleó por última vez en diciembre pasado, lo que podría dar ventaja a Chito. El manabita ya ha tenido varios combates con veteranos de la división y en todos ha conseguido un resultado positivo. Antes noqueó a Brad Picket y a Frankie Edgar, ahora irá por 'The Dominator'.

El récord de Cruz es de 24 victorias y 3 derrotas, de las cuales ha finalizado seis por nocaut y una por sumisión.

LA CONSIGNA ES NOQUEAR

En las declaraciones previas a la pelea, Chito adelantó un "performance épico" y aseguró que acabará con Cruz, para luego continuar su camino hacia el título.

Yo quiero ser campeón y trabajo todos los días por esto, voy a destrozar a Cruz, eso es en todo lo que pienso. Lo lastimaré y mostraré mi nivel, cada vez estoy más cerca del título Marlon 'Chito' Vera.

Desde su debut como profesional, Chito ha tenido 27 peleas, con un récord de 19 victorias, 7 derrotas y un empate. Ganó 9 de sus últimos 11 duelos y según los reportes y estadísticas de UFC, es uno de los peso gallo más finalizadores en la historia de la categoría. Nunca ha sido noqueado.