Chelsea vs. Barcelona: sigue EN VIVO el minuto a minuto del juego en Stamford Bridge

Este martes 25 de noviembre, a las 15:00, Stamford Bridge será el epicentro del fútbol mundial. Chelsea y Barcelona se enfrentan en un duelo clave de la Champions League, donde todas las miradas ecuatorianas estarán sobre Moisés Caicedo. El mediocampista vuelve a representar al país en el máximo escenario europeo en un partido cargado de historia, presión y expectativas.

Caicedo, la pieza clave de los Blues

El ecuatoriano llega descansado: no sumó minutos en el último partido de Premier League ante Burnley para preservarlo de cara a este choque decisivo. Caicedo se ha convertido en el termómetro del Chelsea, el futbolista que equilibra, recupera y activa al equipo. Su duelo directo con Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, promete ser uno de los más atractivos del encuentro.

Enzo Fernández y Moisés Caicedo del Chelsea que juega ante Barcelona. Cortesía

Chelsea y Barcelona, obligados a reaccionar

Los Blues atraviesan un arranque irregular en la Champions: dos victorias, un empate y una derrota que reflejan su inestabilidad. Mientras tanto, el Barcelona combina un ataque explosivo con una defensa que deja dudas, acumulando siete goles a favor y cinco en contra. Ambos llegan fuera de la zona de clasificación: Chelsea es 12° y Barcelona 11°, por lo que el margen de error es mínimo.

Un choque de estilos y generaciones

El enfrentamiento entre Caicedo y Yamal simboliza un duelo de generaciones y conceptos. La fuerza, recorrido y disciplina del ecuatoriano contra la velocidad, creatividad y talento precoz del juvenil blaugrana. Un duelo que podría inclinar el ritmo del partido y definir el dominio del mediocampo.

Sigue el minuto a minuto del partido de Champions League (activo desde las 15:00)

