Chelsea vs. Ajax: horario y canal para ver en vivo a Moisés Caicedo en la Champions

Chelsea recibe al Ajax en Stamford Bridge, por Champions League, con presencia Moisés Caicedo y el regreso de Enzo Fernández

Chelsea recibirá este miércoles 22 de octubre, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en Stamford Bridge al Ajax de Ámsterdam, en un duelo clave por la tercera fecha de la fase de liga, donde el cuadro inglés buscará su segunda victoria en la competición.

El encuentro también será una nueva oportunidad para ver en acción al ecuatoriano Moisés Caicedo, pieza fundamental en el esquema del técnico Enzo Maresca, y podría marcar el regreso del argentino Enzo Fernández, quien superó las molestias físicas que lo dejaron fuera del último partido ante el Nottingham Forest por la Premier League.

En la rueda de prensa previa, Maresca confirmó la evolución favorable de Enzo Fernández. “Enzo participó en el entrenamiento. Tenemos una sesión más y veremos qué hacemos. No es algo para preocuparse, pero debemos protegerle”, explicó el entrenador italiano.

La dupla Fernández–Caicedo se consolida como uno de los pilares del Chelsea, aportando equilibrio en el mediocampo y mejorando la salida del balón en cada presentación.

El conjunto londinense no contará con varios nombres importantes: Joao Pedro (sancionado) y los lesionados Cole Palmer, Liam Delap, Benoit Badiashile, Levi Colwill y Dario Essugo.

Por su parte, el Ajax llega con la urgencia de sumar sus primeros puntos, tras dos derrotas consecutivas. El equipo neerlandés atraviesa un proceso de reconstrucción con una plantilla joven y ofensiva, fiel a su estilo de posesión y ataque vertical.

Brian Brobbey y Kenneth Taylor son las principales amenazas del conjunto de Ámsterdam, que intentará sorprender en un Stamford Bridge donde el Chelsea se ha mostrado sólido esta temporada.

Datos clave del partido

Fecha: Miércoles 22 de octubre

Hora: 14:00 (de Ecuador)

Estadio: Stamford Bridge

Transmite: ESPN y Disney+

Sigue en vivo: Chelsea vs. Ajax

