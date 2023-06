El técnico de Aucas, César Farías, aseguró que su reacción ante los jugadores de Delfín Juan Ruiz y Brian Oyola fue porque sintió que lo atropellaron, en entrevista con El Canal del Fútbol.

“Yo no le pegué a nadie, yo no le pegué un puño a nadie, reaccioné ante que me atropellaron a mí, que tampoco estoy diciendo que está bien, lo que quiero que entienda la gente es que no fue porque no hubo un motivo, que me descolocó durante unos segundos”, declaró.

En la victoria 2-0 de Delfín ante Aucas, que se disputó el 11 de junio de 2023 por la fecha 14 de la LigaPro, al minuto 16 Ruiz fue desequilibrado por Luis Cangá, al disputar la pelota, y este impactó con Farías, quien reaccionó empujando al volante de los Cetáceos.

Luego, ingresó al campo de juego y, mientras avanzaba, se encontró con Oyola, a quien hizo caer con su antebrazo izquierdo.

“Yo estoy convencido de que pudo haber evitado el golpe, él ha podido desacelerar y también cambiar de dirección. Y si yo atropello a alguien porque no me pudo detener, lo voy a abrazar y caigo con la persona, no voy a ponerle el antebrazo, el codo y la rodilla. Cuando van parando la secuencia uno se da cuenta que me impacta con la rodilla, con el antebrazo, el codo y me lleva todo por delante”, aseguró el estratega venezolano.

Y agregó: “Yo quiero pedirle disculpas a la familia ecuatoriana, porque no es la imagen que quiero que conserven de mí. Más allá de que esto es fútbol, es pasional, de que el fútbol es con vehemencia, no es normalmente lo que uno aspira a transmitir”.