Aucas empató este domingo 13 de noviembre, sin goles con Barcelona, resultado que le fue suficiente para hacerse con el título pues le había ganado en el partido de ida 0-1. Su técnico venezolano César Farías ofreció -hace seis meses, en su llegada- despertar la grandeza del equipo, y hoy demuestra que lo hizo posible.

"Lo primero era que el equipo se pareciera a su gente: gente noble, gente de trabajo, que nunca se rindió, que siempre estuvo aquí, que alentó, que dejó las lamentaciones y se dedicó a trabajar... Esa conexión del equipo con su gente nos marcó el camino... Un reconocimiento justo para ellos, que se sientan dignos campeones. Quiero que mañana cuando se levanten se saluden: 'buenos días, campeón', 'buenas tardes, campeón', 'buen provecho, campeón'", fueron las palabras de Farías, minutos después de coronarse campeón.

El técnico que llegó a apagar el incendio tras la salida de su compatriota, el técnico argentino naturalizado venezolano Héctor Bidoglio, que dejó al equipo a mitad de la tabla de posiciones, también dijo que este domingo se hicieron realidad los miles de mensajes que recibió durante la temporada. "Nos pedían que lo hiciéramos realidad (el campeonato) por los que ya no están y por aquellos que esperaron toda una vida para ver al Aucas como campeón", relató.

El entrenador venezolano César Farías posa con la camiseta del Aucas, en una fotografía de archivo. EFE

Y está convencido de que Aucas es un campeón diferente, no solo por no rendirse desde el primer torneo profesional ecuatoriano, "Aucas no es un campeón cualquiera, es un campeón invicto... El primero en la tabla acumulada; fue el más goleador, el menos goleado y sacó el goleador de la Liga", dijo.

Aucas fue uno de los primeros equipos en participar desde el primer torneo profesional, en 1957 y, bajo la dirección técnica del venezolano César Farías, sostuvo el invicto en 22 partidos, todos los que dirigió el entrenador.

El Aucas se convirtió en el undécimo equipo ecuatoriano en ganar el título del fútbol profesional, al imponerse por 1-0 en la fase final a Barcelona, que ha ganado 16 títulos, seguido de Emelec con 14, El Nacional con 13 y Liga de Quito con 11.

"Estoy en una edad en la que se que entiende que la vida es de doble vía; que se sufre, pero que también se disfruta. Hay sufrimiento y miel, pero uno trabaja toda una vida para eso", concluyó.