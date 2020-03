Cayetano March, tenista ecuatoriano Copa Davis, atrapado en España

El tenista ecuatoriano Antonio Cayetano March (puesto 668 en el ranking ATP) se quedó atrapado en España por culpa de la pandemia de COVID-19, después de clasificar a las finales de la Copa Davis con el equipo de Ecuador, el pasado 8 de marzo, competencia que se desarrolló en Japón.

Luego de triunfar con la Tricolor en el país nipón, como el quinto integrante del grupo comandado por el capitán Raúl Viver, March se trasladó hacia Europa debido a que iba a disputar un torneo Future (ITF, Federación Internacional de Tenis), en individual, en Heraclión, Grecia.

“Este torneo lo tenía planificado en mi calendario, por eso que desde Japón viajé hacia allá (Grecia). Lamentablemente llegué muy cansado y descoordinado por los vuelos largos y los cambios de horarios. Viajé cerca de dos días. No logré adaptarme y no me fue del todo bien”, recordó March sobre la competencia donde fue eliminado en primera fase.

La raqueta ecuatoriana lleva alrededor de 14 días encerrado en su departamento que está ubicado en Barcelona, España, ya que el 15 de este mes en el país europeo se declaró cuarentena nacional como medida de prevención ante el coronavirus.

Los planes del tenista de 19 años, dieron un giro de 180 grados, porque pasó de planificar sus siguientes competencias a cuidar de su salud en aislamiento.

“Al día siguiente me regresé de Grecia a Barcelona (España) porque quería descansar, entrenar y preparar las siguientes semanas, pero cancelaron todo el circuito del torneo porque declararon pandemia el coronavirus. Desde empezó todo este caos que hasta cerraron las fronteras y quedé atrapado acá”, manifestó apenado el deportista tricolor.

Para distraerse, mientras está en cuarentena, March realiza circuitos de entrenamiento en su departamento para no perder forma física y también estudia. “Me estoy cuidando bastante, por eso que ni salgo a la calle. Todo lo hago aquí en mi departamento. Incluso, prefiero que me traigan la comida del supermercado”.

Alberto March, padre de Cayetano, aseguró que tenía miedo de que su hijo se contagiara de COVID-19 cuando fue a disputar la serie de la Copa Davis en Miki, Japón, y resaltó el buen desempeño del equipo de Ecuador, ya que fue de ellos la decisión de jugar la eliminatoria.

“Estábamos muy preocupados porque en Asia estaba saltando lo del coronavirus. El miedo a que se contagie siempre estuvo latente, porque ellos tenían que viajar por varios países. Ellos tomaron la decisión de seguir con el torneo. Se la jugaron, a pesar del riesgo que corrían. Además, demostraron que ponen esa milla adicional cuando compiten en Copa Davis”, mencionó el progenitor.