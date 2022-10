La carrera por los boletos internacionales

El fútbol ecuatoriano atraviesa sus últimas semanas en las que definirá al otro finalista, al campeón de la LigaPro y Copa Ecuador, los equipos que van a descender a la Serie B y los otros dos que subirán a la categoría de privilegio. Pero a la par que se deciden estos puestos, también quedarán listos los cupos para los torneos internacionales del 2023.

Luego de que Independiente del Valle se quedó con la corona de la Copa Sudamericana, automáticamente se hizo con la clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores 2023, por lo que su puesto actual en la tabla acumulada de LigaPro no tendrá relevancia para ellos, sí para los otros.

Los Rayados y Barcelona son los únicos dos clubes del balompié nacional con su lugar fijo en la Libertadores del año entrante, pero quedan dos libres más para este torneo (uno para fase de grupos y otro para la Fase 2), el otro finalista y el mejor ubicado en la tabla (que no sean los ya clasificados).

Si bien Aucas es hoy el que tiene más opción a ganar la segunda etapa, en caso de que Independiente del Valle -que está en la pelea- clasifique a la final de la LigaPro, el mejor ubicado en la acumulada será el que se adjudique el último pase a la fase de grupos de la Libertadores 2023.

Y en esa ecuación, Universidad Católica, que es líder de la tabla acumulada y en esta fecha podría alejarse aún más de sus perseguidores, podría hacerse con ese lugar.

Liga de Quito no se quiere desprender de la ilusión de ir a la Libertadores. El conjunto que dirige Luis Zubeldía tuvo que conformarse con jugar en la Copa Sudamericana en esta temporada, por lo que repetir aquello no será agradable. Los albos no pasaron de la fase de grupos. Eso sí, la distancia con Católica es de apenas tres unidades.

Distinto, y más complejo, es el caso de Emelec. Los azules regresaron este año a la Libertadores, pero verlos allí en el 2023 es más difícil de lo que parece. En la acumulada están lejos de Católica (ocho puntos) y restan tres partidos para acabar la temporada. Todo apunta a que la nueva directiva del Bombillo arrancará su gestión jugando Sudamericana.

Vale recordar que a Sudamericana clasifican cuatro ecuatorianos, que se enfrentan mano a mano, sobreviven dos y esos compiten en la fase de grupos. Hoy, como está la acumulada, los clasificados serían Liga (Q), Emelec, Deportivo Cuenca y Delfín.

La Copa Ecuador, que dará el cupo para la Fase 1 de la Libertadores, también tiene suspenso. Si Independiente del Valle es campeón del torneo -es el gran candidato- el subcampeón tendría que adjudicarse ese lugar, pero con una salvedad, solo podrá recibirlo si está en Serie A. Mushuc Runa puede quedar último del cuadrangular y no clasificar a la final, pero si El Nacional no asciende y 9 de Octubre desciende, el Ponchito se clasificaría a la Libertadores 2023.