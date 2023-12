Carolina Lasso, por clasificar a unos Juegos Paralímpicos en silla de ruedas

A Carolina Lasso no le avergüenza decir que tiene 48 años, que recientemente se jubiló y que pretende ser la primera tenista en silla de ruedas en clasificar a unos Juegos Paralímpicos, los de París 2024.

Y es que la quiteña tiene el cartel necesario. Este año fue su temporada más internacional, tras clasificar a los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. Antes compitió en Estados Unidos, Perú y Colombia. Hoy la quiteña se dedica 100 % al deporte.

Luego de trabajar por 25 años en una empresa petrolera, Lasso busca un sueño deportivo alcanzable.

“Estoy totalmente enfocada en el tenis. Antes jugaba de manera un poco más recreativa, pero ahora ya estoy realmente en la parte profesional”, contó a EXPRESO.

El tiempo libre le ha servido a la ecuatoriana para entrenar más y prepararse, algo que le ha permitido mejorar el nivel. “Hemos llegado a espacios que antes no habíamos alcanzado y creo que ahora tenemos un mejor rendimiento”, expresó.

Para intervenir en Santiago 2023, Caro se instaló entre las 16 mejores de Latinoamérica, concretamente en el décimo tercer lugar, y compitió frente a jugadoras rankeadas en el top 10 del mundo.

La historia de Lasso con el deporte es especial. Empezó a jugar tenis a los 12 años de edad cuando estaba en plenitud de sus capacidades. Ya a los 17, cuando sufrió el accidente de tránsito que le quitó la movilidad de sus piernas, en vez de dejarlo se aferró a ello y continuó jugando en silla de ruedas. “Primero probé con el básquet en silla de ruedas y después el tenis, mi gran pasión”, recordó.

Su constante lucha, esfuerzo y tesón han hecho que Caro se fije una nueva meta: clasificar a los Juegos Paralímpicos París 2024, para lo cual necesita ubicarse entre las 30 mejores del mundo.

Actualmente se encuentra en el puesto 83 del ranking mundial, por lo que busca apoyo económico para acudir a otros torneos internacionales.

Aunque pueda parecer que el deporte lo es todo para ella, la otra faceta de Lasso es el canto. Actualmente está lanzando al mercado su tercer CD. “También me apasiona y me encanta. Desde pequeña cantaba, pero en la ducha (sonríe). Hoy lo hago como afición y no me va mal”, contó.

Además del deporte y el canto, Carolina dicta también charlas de motivación. “Empecé dando mi testimonio de vida, cuando una persona en estado de embriaguez provocó mi accidente. Ya luego empecé a motivar a la gente a que si tiene una discapacidad, posee igualmente el poder de hacer muchas otras cosas”.

Un día de Caro empieza a las 05:00 preparando y dejando a sus hijos en el colegio y la universidad. Luego entrena a doble jornada y cumple con entrevistas y grabaciones “si están en la agenda”, comenta con una sonrisa, y en la noche descansa en su hogar.

Lasso recalcó que “no hay barreras ni obstáculos que no se pueda vencer. A mí me ha tocado pasar cosas muy duras, como un poco de machismo en el deporte y en el trabajo con la parte mental de algunas personas, de manera que nos toca luchar muchísimo contra eso”.

