Carlos Tenorio: “Los cambios en la Serie B son un completo despropósito”

Tres años han transcurrido desde que Carlos Tenorio asumió el mando de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE) y su lucha sigue siendo la misma: recuperar la confianza de los jugadores en el gremio. Hace pocos días la organización estrenó ya oficinas propias en Quito, donde Tenorio recibió a EXPRESO para abordar varios temas de la realidad de los jugadores nacionales, como el rechazo a los cambios en el torneo de la serie B y las propuestas de reforma a la Ley del Futbolista que ya expuso en una comisión de la Asamblea Nacional.

¿La AFE ha recuperado credibilidad?

El pasado, la desconfianza, la desilusión de los jugadores nació de la misma institución porque quienes estuvieron al frente no estuvieron a la altura de estructurar un organismo que los represente. Se perdió la institucionalidad por más de 16 años, debido a las irregularidades dentro de los manejos económicos y administrativos. Pese a ello, en este corto tiempo hemos hecho mucho y lo hemos divulgado que es lo más importante, porque no quiero seguir escuchando al jugador decir que no lo defienden, que no tiene información, herramientas.

¿Qué están haciendo en el caso de Roberto Ordóñez?

Yo escucho eso de que ‘dónde está la AFE?, y eso es porque siguen pensando en el pasado. Entiendo que la duda puede ser de algún hincha que no tiene conocimiento, pero el jugador ya sabe que está el gremio y que se ha hecho una reestructuración. La Tuka Ordóñez estuvo por aquí, conversamos, pero me dijo muy claro: “Ya tengo avanzado un proceso con un abogado externo. Esperemos que esto se resuelva, y si no me vengo con ustedes”. Pero más allá de eso, estamos vigilantes de que se cumpla un contrato que él ya se lo ganó.

¿Cómo tomó los cambios de la Serie B, con limitación de cupos por edad?

Para mí eso es un despropósito, una resolución que está yendo en contra del espacio laboral del jugador. La ley lo dice muy claro, están discriminando y eso no lo vamos a permitir. Nosotros ya estamos armando una Acción de Protección porque no se puede permitir que por ser un organismo al frente del fútbol decidan sobre los jugadores. Se están metiendo en un tema constitucional y el Estado tendrá que tomar medidas en esto.

¿Qué dicen los jugadores del tema?

El jugador de fútbol lastimosamente está preparado para jugar y olvidarse del resto. Les tiraron una piedra pequeña que fue la de los ocho extranjeros, y nadie se quejó, y así ya les quitaron espacio; y ahora lanzan esto de la serie B, cerrando más opciones. Pero me alegra que han llamado preocupados, preguntando qué vamos a hacer porque se nos cierran opciones de trabajo.

Tenorio con parte de su equipo de trabajo en las instalaciones de la AFE.

¿Los aportes al IESS han mejorado?

Resulta que el jugador de fútbol es el más vulnerable en esto, porque te agarran por tu talento; de una cancha de tierra y te llevan, pero desconocemos cómo funcionan muchas cosas. Entonces sucede que un jugador gana por ejemplo mil dólares, y yo estoy confiando en que el club que se está beneficiando de mí está aportando al IESS, porque te descuentan del rol, pero pasa que muchos clubes no depositan y, los que sí, lo hacen por un valor mínimo. A mí me pasó que me di cuenta después de años que yo estaba afiliado por 500 dólares, cuando yo pensé que era por mucho más. Hoy estamos trabajando incluso para recuperar esos dineros desde los años setenta.

¿Cómo se recuperaría?

Las instituciones deportivas le han quitado recursos al Estado y también a los jugadores. Aquí quiero felicitar a la Comisión al Trabajo y Seguro Social de la Asamblea, que con diez votos nos aprobaron una propuesta y se han instalado ya las mesas de trabajo. Existe la opción de que nuestras exglorias que no recibieron estos beneficios legales, lo puedan hacer. Es algo difícil, lo sabemos, pero hay apertura.

¿Proponen también reformas en la jubilación?

Sí, planteamos que se pueda permitir que el jugador se jubile a los 15 o 20 años de servicio, porque de ahí para allá las opciones fuera del fútbol son variables. Pero esto, claro, con una aportación transparente, porque al jugador lo convencen de que aporte lo mínimo y coja más plata; de ahí los famosos dobles contratos, lo cual es un error, porque mientras más aporten, mejor futuro para él y su familia. Queremos aportar mucho más que otra persona natural en un periodo menor, que es lo que dura la carrera. Creo que nadie se va a oponer.

¿Qué otros cambios buscan?

A nivel de la AFE, internamente, queremos una reforma de los estatutos que les dé espacio también a los jugadores retirados, no solo a los activos, incluso que alguno de ellos pueda formar parte de una comisión permanente de seis o siete miembros elegidos, para que sean los administradores de los fondos del gremio. Que nunca más el dinero de la AFE sirva para que los dirigentes se paseen, coman en restaurantes caros; queremos que cada gasto se haga con la autorización de esa comisión, que sea una administradora.

