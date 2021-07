Carlos Góngora, con la humildad del campeón

La extravagancia es la marca de muchos boxeadores que triunfan a nivel mundial, pero ese no es el caso del ecuatoriano Carlos Góngora Mercado, al que los dos cetros ecuménicos obtenidos en la categoría del peso súper mediano de la Organización Internacional de Boxeo no lo han cambiado. Él sigue prefiriendo lo nuestro, una muestra de aquello es que durante su estancia en el país en su pecho lucía una artesanía hecha de chambira, esas pepitas de colores rojo y negro que da el Oriente ecuatoriano. Se la tejieron unos hermanos de la provincia de Napo. Las ostentosas pulseras y cadenas de oro, además de los infaltables anillos triple dedos no son para él.

“Son cosas de Tena. Son artesanías que me gustan y vale que el mundo las conozca. Además, apoyo a una comunidad que se llama Atacapi Napo, de la parroquia Muyuna, en Tena, y me gusta lucirlas”, confiesa el pugilista a EXPRESO.

Nacido en Esmeraldas, aunque su carrera la hizo en Tena, provincia de Napo, Carlos o Carlitos Way, como le dicen sus amigos, tiene claro el panorama en el futuro, solo espera recibir un real apoyo de la dirigencia deportiva o la empresa privada y enfrentar un día al famoso Canelo Álvarez, campeón en cuatro divisiones diferentes.

“Si algún día se da, esto sería espectacular”, dice Góngora, de carácter afable, pero que cuando se sube al ring se transforma en una fiera. Al hablar del tema hace una pausa y reflexiona lo importante que sería para él que el combate con el mexicano se vuelva una realidad.

“Es mi sueño como boxeador, estoy seguro de que eso se dará, solo hay que esperar a que llegue el momento. Pelear con Canelo es un show para que lo vea todo el mundo. Por ahora hay que seguir trabajando fuerte”, dice el deportista que retuvo el título mundial de su división en abril del presente año, tras vencer al estadounidense Christopher Pearson.

“Ya me llamaron y hubo acercamiento para la pelea con Canelo Álvarez. Estamos en el radar para que esto se dé, es cuestión de tiempo esta pelea”, retoma el tema, pero siempre con cautela, porque le gusta ir paso a paso, o en su caso, golpe a golpe.

El doble título mundial no ha cambiado a Góngora, cuya agresividad en el ring contrasta con su amigable manera de ser fuera de él. No obstante que reconoce que a medida que se acerca una pelea su concentración aumenta y se enfoca en su objetivo que siempre es el mismo: ganar.

“Cuando se está en el cuadrilátero uno está concentrado para vencer al rival, ahora en estos días de no competencia la paso más relajado”, explica el boxeador que se siente feliz por representar a sus compatriotas ante el mundo y más aún recordando cuando retuvo el cetro. “La verdad es que estoy agradecido con Dios por tener este talento y crecer. Pero ha sido una lucha dura, solo fueron 15 días de entrenamiento. Pero no soy solo, son los 17 millones de ecuatorianos a los que represento. Hay que seguir en el mismo camino”, reafirma, mientras no olvida la exigencia que significa el compromiso con el box. “Para la pelea me tocó bajar 30 libras en 15 días, tuve que dejar de comer y hacer varias cosas, pero al final la alegría ha sido inmensa, el darle algo grande a Ecuador no tiene precio”.

Carlos Góngoza muestra una de las artesanías que usa como accesorio. Jerson Ruiz

Escalar en la actividad que practica no ha sido fácil para el deportista nacional, la falta de apoyo es un obstáculo que ha tenido que enfrentar. “Si miro para atrás es bastante triste, sin el apoyo de las autoridades. Se han tocado muchas puertas, pero no ha existido apoyo. Ahora somos campeones y hay un invicto de 20 peleas”, cuenta el pugilista, como recordando todo lo que luchó para llegar hasta donde está y lo que más tristeza le causa es que la situación no cambia.

“Seguimos en lo mismo, el box no tiene la acogida que requiere, hay deportistas a quienes no se les da el apoyo necesario. Hay muchos atletas que no son respaldados. Toca seguir esperando”, dice.

Góngora reconoce que le hubiera gustado estar en los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Tokio, sin embargo confía en que Julio Castillo, Jean Carlos Caicedo, Érika Pachito y María José Palacios dejarán en alto el nombre del país. “Tenía la esperanza de ir a los Olímpicos, es un anhelo frustrado desde hace mucho tiempo. Pero estoy seguro de que los chicos que lo harán bien, vienen entrenando muy fuerte. Ojalá uno de ellos nos brinde la misma alegría que nos dio Jefferson Pérez con medallas”.

El boxeador nacional sabe que el mundo del espectáculo guarda una cercana relación con la disciplina que practica y se rodea de grandes figuras. Uno de esos personajes es el conocido rapero estadounidense 50 Cent que subió una foto de Góngora a su Instagram. “¡Fue una locura! (risas). Tenía las botellas que él me había enviado (el rapero se las mandó de regalo luego de su triunfo en el que retuvo el título mundial). Le gusta mi forma de pelear y quiere ser parte de esta carrera. Fue una tremenda motivación su apoyo”, recuerda.

En ese mismo contexto fue imposible dejar de lado en la charla de este Diario con el campeón mundial los múltiples intentos que ha dado el boxeo y los promotores por captar nuevos adeptos, uno de ellos las peleas entre figuras del deporte de los guantes y conocidos youtubers, a lo que ante la pregunta si se animaría responde: cuando ya no esté en el profesionalismo, capaz; por ahora estoy enfocado en mi carrera, quiero seguir dándole lo más fuerte. Es que la meta de Góngora es brindarle mayores victorias al país y alcanzar “cosas más grandes” para el orgullo de sus compatriotas, pues deja claro que jamás olvidará sus raíces, esas que añora cuando está lejos, pero siempre portando el mensaje del esfuerzo tricolor en sus puños.