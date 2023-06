Cuando Carlos Garcés fichó a finales del año pasado por Cienciano de Perú sabía que arrancaba una nueva oportunidad y que quedaba atrás ese último paso por Guayaquil, donde no pudo ‘llenarse’ de goles en Barcelona, ni en 9 de Octubre. Hoy el bombardero manabita revirtió esa sequía y es uno de los mejores futbolistas en la Liga peruana, donde es segundo en la lista de artilleros de la Liga 1 con 11 anotaciones, a solo 1 de diferencia de los líderes Yorleys Mena (Universidad César Vallejo) y Santiago Giordana (Deportivo Garcilaso). Si bien su equipo es noveno en la tabla, se emociona por su presente y habla incluso de su deseo de estar en la selección ecuatoriana.

- ¿Qué lectura le deja el gran momento que vive en Perú?

- Estoy contento. Desde el primer día el grupo me recibió bien e hizo que las cosas sean menos complicadas para mí. Quizás no esté pasando un gran momento en lo grupal (el equipo es noveno entre 19 equipos), pero en lo personal me va bien, me siento tranquilo y eso me anima a seguir adelante con muchas ganas.

- ¿Por cuánto tiempo es su contrato con Cienciano?

- El contrato es hasta el 31 de octubre, es decir cuando termina el segundo torneo acá en Perú; sin embargo, existe una opción de renovar un año más, pero de eso se encargará mi representante, José Chamorro, si es que llega a pasar.

- ¿Qué tal la adaptación a Perú, extraña Ecuador?

- Sí, me ha costado muchísimo. Lo que más extraño es la familia, porque me ha tocado estar solo acá, pero mis compañeros han estado para apoyarme y eso ha ayudado mucho. La ciudad es muy linda y tranquila, me recibió muy bien. La gente trata cordialmente y valora lo que hago en el campo de juego y eso me da tranquilidad para hacer las cosas bien. Sí, es verdad que extraño la comida de Ecuador, porque la de acá es un poco distinta, pero lo que importa es que estoy cómodo y me he adaptado a todo.

- ¿A qué atribuye el gran momento, sobre todo porque el último paso en Ecuador, en Barcelona, no fue como lo esperaba?

- Simplemente fue eso, ya le di vuelta a la página. Esto es fútbol. Por ahí Messi y Cristiano son los únicos que han tenido una regularidad de muchos años y siempre les fue bien a donde fueron, pero no es fácil para los ‘mortales’ (ríe). No me fue como quería en Barcelona; sin embargo, tampoco me siento mal por cómo me fue porque hice buenas cosas para el club y para mi recorrido como futbolista. Son cosas que pasan en el deporte, yo lo vivo y lo tomo así. Actualmente creo que las revertí todas olvidando las cosas malas y llevando conmigo las cosas buenas. Acá encontré una regularidad que me ha ayudado para afianzarme, hacer goles, tener muchos minutos, que eso es bueno para cualquier futbolista y los he aprovechado.

El goleador en el torneo peruano jugó con Barcelona en 2021 y hasta fue campeón, pero luego tuvo un bajón. Archivo

- ¿Ha pensado en volver al fútbol nacional y a qué club?

- Gracias a Dios he estado en varios equipos del país, pero hoy mi cabeza está en Cienciano; no se me ha pasado por la cabeza regresar al país. Si me toca volver bienvenido sea, tengo cariño por varios equipos como Delfín, Barcelona y Manta que fue el equipo que me vio nacer, que me sacó al fútbol profesional, pero ahora mi mente está en Cienciano y Dios mediante, si se da volver, sería lindo a cualquiera de esos equipos.

- ¿Lo ilusiona volver a la selección?

- Bueno, puedo pensar eso, pero soy consciente y también reconozco que hay chicos que están haciendo las cosas muy bien y tienen un buen presente o mejor futuro como Miguel Parrales (Guayaquil City), Ronnie Carrillo (El Nacional), ellos merecen una oportunidad en la selección. Parrales y Carrillo tienen en un par de años que están haciendo las cosas bien en el campeonato ecuatoriano. Por ahora no pienso tanto en eso, trabajo silenciosamente en mí. No he pensado en la selección, me encantaría, pero hoy hay otros jugadores que merecen la oportunidad.

- ¿Qué tal el nivel del fútbol peruano? Hay varios ecuatorianos allí.

- El fútbol peruano está en crecimiento, hay un buen nivel, es bueno. Por ahí se comenta que no está a la altura que todos esperan, pero hay buenos equipos acá, buenos jugadores y están en alza, el nivel es competitivo, me gusta. Incluso hay varios ecuatorianos acá, he hablado con Joao Rojas, Jonathan Betancourt, quienes están en la ciudad donde vivo, están contentos, y si te das cuenta acá cualquier rival le gana a cualquiera, es muy competitivo.

- En Ecuador suele haber el problema de sueldos impagos, ¿sufre de eso en Perú?

- Bien, acá bien (ríe), se paga bien, estamos al día. Igual donde siempre estuve en Ecuador estuve al día, no tuve esa mala fortuna de estar meses atrasados, pero acá están muy ordenados en ese sentido. Así que es algo que también nos da tranquilidad.