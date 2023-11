Carlos Garcés: “Cuando haces goles, todos te abrazan”

Carlos Garcés es el hombre gol del Cienciano de la Liga 1 de Perú. Y es que su accionar en Delfín, Barcelona y 9 de Octubre hizo que sus goles se queden en la retina de los ecuatorianos. Hoy, con 33 años, habla de lo que fue su vida en el primer año en el fútbol peruano y cómo lo recuerdan los hinchas del Ídolo.

Forjado en las inferiores del Manta FC, el jugador que se ha paseado por el fútbol de México, Ecuador y ahora Perú lleva ya en el 2023 16 goles en 31 partidos.

- ¿Más allá de los números, qué le dice la estadística de 2023?

- Deja varias lecturas, pero sobre todo habla de mi madurez como jugador. Ha sido un año bueno para mí y eso es muy importante.

- Desde el 2019 no tenía una gran producción de goles.

- Sí, recuerdo que ese año hice 23 goles; en 2020 fueron 15, y ahora estoy volviendo gracias a Dios. El tiempo que estuve en Barcelona no me fue bien, de ahí que lo de 2023 ha sido el reencontrarme con lo que es la vida del delantero.

- ¿Qué hizo de diferente en Cienciano?

- Desde que llegué hubo un ambiente lindo; los compañeros, el cuerpo técnico, los hinchas me dieron la confianza para hacer las cosas bien, he disfrutado mi nivel. El año fue complicado para el equipo, pero se hizo lo mejor.

Garcés goleador del Cienciano. Cortesía

- ¿Dónde reciben más golpes los delanteros, en Ecuador o Perú?

- Depende. En Ecuador nos dan muy fuerte, sin embargo, en Perú como que se deja jugar más. Pero al final se aprovechan los espacios que te dejan.

- ¿En qué pensó o piensa cada vez que anota?

- Lo primero, en mi familia. Son ellos los que siempre me están apoyando, me vaya bien o mal. En Perú estuve solo, pero sé que la familia ha estado en los momentos complicados, que gracias a Dios no han sido muchos. Cada vez que marcaba un gol, mi familia estaba en mi corazón.

- ¿Cree que el fútbol ha sido bueno con usted?

- El deporte a veces te da mucho y te quita mucho. También hay compañeros muy recíprocos. Pero a veces el fútbol es muy egoísta y no te hablo por mí, hablo en general y hay que aceptarlo. El fútbol es de momentos y hay que aprovecharlos.

- ¿Ha tenido bajones de ánimo por la distancia?

- Creo que es como todo. Pero siempre ha habido amigos o familia que me refuerza que debo estar tranquilo; ellos siempre están en los momentos complicados. Claro que cuando haces goles, todos te abrazan, te ven bonito y es normal. En el mundo del fútbol las cosas son así.

- ¿Cuando marca en Perú hay hinchas de Barcelona que le escriben?

- Sí y me da un poco de gracia, porque la vida del delantero es así (a veces t odian y luego te aman). Pero lo tomo con humor. En Barcelona me tocó pasar un tiempo complicado, no lo esperaba, pero me tocó pasarlo así, lo asimilé, soy una persona que está grande y cuando dicen que extrañan mis goles, lo tomo con gracia.

- ¿Qué le causa gracia?

- Cuando erraba los goles me insultaban, y cuando hacías goles en Perú me pedían que vuelva, y uno no puede decir nada ahí.

- ¿Se ha encontrado en Perú con hinchas de Barcelona? ¿qué le dicen?

- Siempre. Me suelen decir: ‘Carlitos por qué te fuiste’, ‘cuándo regresas’. Es ahí que me fijo que quedó el afecto de los hinchas; esos detalles no tienen precio.

Agradezco siempre el apoyo. Soy muy grato en eso.

Carlos Garcés y sus goles en Perú. cortesía

- ¿Cómo toma el éxito o el fracaso desde su posición?

- La posición del delantero es la más complicada, te aman o te odian... Aquí lo importante es que los delanteros no debemos agrandarnos cuando hacemos goles, ni achicarnos cuando no lo hacemos. Siempre hay que comportarse igual, y hacerse sordos a las cosas malas que dicen.

- ¿Extrañó la comida de Ecuador en Perú?

- Sí, al principio me pegó fuerte porque estaba solo. Como buen manaba, mi madre me decía que no me podía faltar huevos, queso, ni plátano, eso era base para mi desayuno y merienda, algo así como una obligación, pero luego me fui adaptando a la comida peruana. Hoy me cuido mucho en la comida, algo que me ha servido para bajar unos 13 kilos, y me siento bien, le saco provecho a eso.

- ¿Su familia cambió su preferencia de equipo al estar usted ahora en Perú?

- Para nada. Mis dos hermanos están en el club Astillero de Guayaquil; Diego es defensa y Juan colabora como director deportivo. Personalmente, sigo la Segunda Categoría partido a partido, de ahí sé que estuvieron cerca de llegar a la serie B. Creo que tienen un buen proyecto de gente joven.

