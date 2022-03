Carlos Garcés no tuvo una noche copera para recordar, ante el América Mineiro. El penal en el que la pelota pasó saludando el vertical se encontró con la raya de fondo y no con el gol, fue un momento tormentoso para él y la parcialidad torera. La victoria, una más en territorio brasileño, y un paso clave para encaminar la serie, estuvo en su pie derecho, pero no se dio, sin embargo, los especialistas creen que no es idóneo ‘crucificar’ a un jugador que en estos duelos internacionales ha sido clave para Barcelona y que en la vuelta puede redimirse.

Garcés no es el cobrador número uno de penales en Barcelona, en ese lugar está Damián Díaz, luego quizás Gabriel Cortez, pero sin el 10 en el campo, el designado es quien tiene la confianza de ejecutar. El manabita tomó esa responsabilidad y para Janio Pinto, “cambió de lado a último momento”.

“Garcés no es el cobrador oficial, pero es muy eficaz desde su etapa en Delfín. De hecho, marcó en la tanda contra el City Torque, era el hombre correcto para cobrar, pero así es el fútbol, quien está frente a esa situación puede fallar. Creo que él iba a cobrarlo al lado donde se lanzó el portero y por eso decide cambiar a último momento y no le dio la precisión que acostumbra. Lo bueno es que se sintió el apoyo de sus compañeros y fueron a alentarlo al término del partido. Se vio a un Barcelona muy unido y eso es un punto muy positivo para lo que se viene”, dijo el exvolante de Barcelona.

El psicólogo deportivo David Yánez reconoce que será importante el “apoyo institucional” que reciba Garcés en estos días y recuerda que “hasta Messi falló un penal” hace poco por su duelo de Liga de Campeones ante el Real Madrid.

Es importante el apoyo institucional que reciba, entiéndase dirigencia, DT, compañeros y la misma hinchada al momento de entrar a la cancha. El jugador debe sentir la comprensión por parte de todos, esto pudo haberle pasado a cualquiera, hasta a Messi. Sin embargo, es importante la capacidad del jugador a sobreponerse a situaciones adversas, ser resiliente y levantarse”, explicó.

Jorge Célico tuvo palabras para su dirigido al término del partido: “Estas cosas nos suceden, somos seres humanos y todos podemos fallar, por algo suceden las cosas”. Garcés puede encontrar su revancha en la vuelta de la esquina, el próximo martes puede tener su vendetta contra el mismo rival. SDP-DP