Carlos Alcaraz y Jannik Sinner avanzan en el ATP 500 de Tokio y Beijing

Carlos Alcaraz, el #1 del mundo, y Jannik Sinner, avanzan con facilidad las primeras fases eliminatorias de sus respectivos torneos en Asia. Alcaraz superó por 6-4 y 6-2 al argentino Sebastian Baez, que tuvo ímpetu pero no le alcanzo para superar a la nueva figura del tenis mundial. Por su parte, el italiano Jannik Sinner no tuvo complicaciones para ganarle a su rival, Marin Cilic, 6-2 y 6-2, para clasificarse a los octavos de final.

Lee también: Sophie Tipán, la joven kartista ecuatoriana que destacó en Rotax Max Challenge 2025

Carlos Alcaraz busca seguir con su racha de títulos y mantener su Top #1 en el ranking ATP

Luego de ganar el Roland Garros y el US Open a su similar Jannik Sinner, Alcaraz sigue con un racha ganadora, que ni la lluvia o las molestias, parece, podrían frenar. El español está pisando fuerte en Tokio, luego de avanzar a octavos de final en una serie un poco apretada, pero donde se permitió jugar con vendaje en su tobillo izquierdo, demostrando que, este año, no lo para nadie. El murciano de 22 años se enfrentará a Zizou Bergs, que viene de remontar un partido en el que empezó perdiendo por 1-6 en el primer juego.

Tokyo Debut: ✅



World No. 1 @carlosalcaraz survives injury scare before defeating Baez 6-4 6-2 on his Tokyo debut @japanopentennis | #kinoshitajotennis



pic.twitter.com/diydahK6oO — ATP Tour (@atptour) September 25, 2025

Jannik Sinner busca el título en Beijing

El italiano, Jannik Sinner, busca conquistar el titulo en Beijing, luego que este se le escapase el año pasado a manos de Carlos Alcaraz, quien ha sido el verdugo de Sinner en las ultimas dos finales que se jugaron entre los dos. En el US Open perdió por 2-6, 6-3, 1-6 y 4-6, mientras que en Cincinnati tuvo que abandonar el partido por lesión. Ahora las cosas son distintas para Sinner, aprovechando que Alcaraz no está jugando este torneo, pasa con facilidad sobre sus rivales, avanzando a octavos de final en un partido relativamente sencillo para el #2 del mundo., donde se enfrentará con Terence Atmane, rival que ya se la puso difícil en Cincinnati este año.

¿Cuándo se juegan los octavos de final en el ATP 500 de Tokio y Beijing?

Carlos Alcaraz se enfrentará a Zizou Bergs este sábado 27 de septiembre en Tokio, en un horario por confirmar. El mismo día también se enfrentaran Jannik Sinner y Terence Atmane, en Beijing, en un horario que, por el momento, tampoco se ha confirmado.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!