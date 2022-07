El objetivo principal que Carla Heredia se puso para este año fue el clasificar a la Olimpiada de Ajedrez y ya lo consiguió. La gran maestra tricolor aseguró su boleto al ganar de forma invicta el campeonato nacional que se desarrolló en Cuenca y el viernes 15 de julio emprendió viaje hacia el continente asiático.

“Estoy muy feliz. Otra vez voy a poder representar a Ecuador en la Olimpiada de Ajedrez, a finales de mes. Es el evento más importante de nuestro deporte. Esta vez voy a defender el tablero número uno del equipo”, comentó emocionada Heredia.

Sobre su desempeño en el torneo nacional detalló que cada una de las nuevas partidas que disputó duró entre tres y cuatro horas, y que “es la primera vez que gano un nacional con todos los puntos e invicta”.

Esto le motiva para la prueba máxima en India, donde buscará seguir sumando conquistas internacionales. “Se espera que sean unas grandes olimpiadas, van a estar más de 200 ajedrecistas. Le dan mucha importancia en la India a esta competencia”, señaló la deportista.

💜Me voy con la ilusión de llevar con orgullo la bandera de Ecuador 🇪🇨 a la Olimpiada de ajedrez 🇮🇳 y luego jugar par torneos en Europa ⏏️



♟¡Vamoooos, a por las grandes ligas! 🔥



😊31 años tengo y mis padres me siguen acompañando a despedirme ✈️ pic.twitter.com/KNFuK9YbE1 — Carla Heredia (@HerediaCarla) July 15, 2022

Sobre su preparación indicó que es multidisciplinaria. “Entreno la apertura, el medio juego, comprender las estrategias, que lo hago también con libros, y el final. Juego bastante en línea, en cada partida intento aprender”, contó Heredia.

También desarrolla trabajos físicos en el gimnasio y juega tenis. “El ajedrez es bien desgastante física y emocionalmente. Son horas de estar en silencio, es parte del juego, con emociones y adrenalina contenidas. Para tratar de resistir más necesito un buen estado físico”, manifestó.

Su vida está enfocada al ajedrez. Da algunas clases online, y el resto del día lo dedica a su preparación. “Vivir del deporte es complicado. Gracias al apoyo de la empresa privada he podido salir adelante. El ajedrez no es deporte olímpico, no forma parte del alto rendimiento. El Ministerio del Deporte me ha apoyado para ir a algunos torneos”, relató.

Carla agradeció las muestras de apoyo que recibe de la gente tanto de forma virtual como en público. “El cariño de la gente en redes es especial, tengo una comunicación directa con las personas. Cuando salgo a la calle a veces me piden fotos, es muy bonito”.

Tras la Olimpiada, la deportista tiene en mente los Juegos Sudamericanos, donde el ajedrez es el deporte invitado, y apunta a cerrar la temporada con el Campeonato del Mundo.