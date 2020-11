Carapaz sobre la ayuda de Movistar a Roglic: "Tendrían sus intereses, no tengo comentario"

El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) se ha mostrado diplomático con el apoyo que ha recibido el líder Primoz Roglic (Jumbo Visma) de su ex equipo Movistar al afirmar que "no" tiene "comentario".

"Cada quien busca sus intereses. Tendrían sus intereses y no tengo comentario", ha zanjado el carchense.

Sobre su rendimiento en la carrera española se ha mostrado "muy bien y muy contento de cómo han ido las cosas en la Vuelta porque hemos estado en la pelea y estoy muy emocionado por lograr un gran podio".

De su ataque a tres kilómetros del final para intentar asaltar el liderato de Roglic, ha recordado que la ascensión al Alto de la Covatilla "conocía la subida perfectamente porque en 2018 lo había hecho con Nairo Quintana; tanto la dureza como el aire que también era parte de la carrera".

Para Carapaz ha asegurado que está "muy contento" por el gran esfuerzo de su balance en esta Vuelta porque "hemos dado pelea mientras hemos podido".

Hace 9años en la 1 presentacion de mi equipo movistar solo nos pidieron honrar la marca. Hoy mi equipo no lo ha cumplido.@Movistar_Team .Guste o no guste. — Iván Gutierrez (@Ivangutipal) November 7, 2020

Su primera temporada defendiendo los colores de la formación, a pesar de haber sido un año muy complicado, la ha valorado como "espectacular, simplemente eso".

Por su parte, Enric Mas (Movistar) ha asegurado que en la parte final de la subida a La Covatilla, su equipo hacía la carrera que le convenía, no "ayudar" a Primoz Roglic, que iba tras él y Marc Soler, ni perjudicar a Richard Carapaz que había atacado por delante.

"Me he fijado que estaba Roglic porque me he girado un momento y he visto la rueda, pero nosotros íbamos a hacer nuestra carrera. No ha sido ni ayudar a uno ni joder al otro, ni mucho menos. Ha sido una situación de carrera. Dan Martin se había quedado por atrás y hemos intentado ir a hacer cuarto en la general. Nada más", dijo el balear en meta.

En medio de la polémica, el ex corredor de Movistar Iván Gutiérrez añadía más leña al fuego con este polémico tuit: “Hace 9 años en la primera presentación de mi equipo Movistar solo nos pidieron honrar la marca. Hoy mi equipo no lo ha cumplido. Guste o no guste”.