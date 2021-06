Un campeonato nacional de ciclismo sin Carapaz y Narváez

El campeonato nacional de ciclismo de ruta se desarrollará entre el jueves 17 y viernes 18 de junio, en Yahuarcocha (Ibarra). Esta competencia, que el año anterior no se realizó por la pandemia, se retoma, pero bajo las fuertes críticas de Richard Carapaz, principal representante en esta especialidad.

“Completamente es una vergüenza lo de Ecuador. Aparte de no tener una buena planificación, no solo para la élite, sino para todas las categorías, se realizan las competencias al azar, no hay un calendario fijo, incluidos los campeonatos nacionales”, afirmó el ciclista que se encuentra en Europa, enfocado en su participación en el Tour de Francia.

Agregó que le hubiera gustado ser parte de la prueba y que lo ideal era que “si tengo nueve ciclistas en el exterior trataría de reunirlos para dar un verdadero espectáculo para los aficionados. Se sacan artículos que la UCI pone las fechas, pero con planificación se puede realizar algo mejor”.

Y puso como ejemplo a Colombia, donde señaló que los campeonatos nacionales se llevan a cabo en febrero.

Carapaz enfatizó que “el campeonato nacional es la prueba más importante del país, que se puede dar vista a nivel internacional si se tiene a los mejores ciclistas, de renombre en competencia”.

Jhonatan Narváez, su compañero en el Ineos Grenadiers, también mostró su molestia por no poder ser parte del campeonato al estar entrenando en Europa.

Freddy Rosero, quien está a cargo de la organización del torneo nacional, señaló que se cumple con las fechas establecidas por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

“Es un tema juzgado, pecan de no saber. La fecha la establece la UCI, ni siquiera la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Es de orden mundial que se realicen los campeonatos nacionales en el último mes del primer semestre”, detalló.

Sobre las críticas de Carapaz, quien junto a Narváez serán los grandes ausentes, manifestó que “las fechas hasta se modificaron para contar con la presencia de los ciclistas que están en el World Tour. Originalmente era el 6 de junio, y se pasó para el 17, tomando en cuenta que no hay competencias en Europa y así podían regresar al país para participar”.

Jonathan Caicedo es el vigente campeón nacional de contrarreloj y ruta. KARINA DEFAS / EXPRESO

Rosero, quien no forma parte de la Federación, mencionó que tomó las riendas de la prueba “por pedido de varios ciclistas que necesitan tener actividad. Es una vitrina para que puedan dar el salto a Europa”.

Confirmó la presencia de Jonathan Caicedo (EF Nippo), el vigente monarca en las dos especialidades, y de Alexander Cepeda (Androni Giocattoli), quienes participaron en el reciente Giro de Italia.

También estarán destacados pedalistas locales como Byron Guamá (Team Best PC), Jorge Montenegro (Movistar Team Ecuador) o Joel Burbano (Sin Fronteras Team JN), en la categoría élite. En la rama femenina destaca Miryam Núñez, monarca de la Vuelta a Colombia y vicecampeona de la Vuelta a Guatemala.