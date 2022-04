Liga de Quito ya tiene nuevo director técnico. Se trata del argentino Luis Zubeldía, quien ya tuvo su pasado en el club albo en el 2014 y 2015, cuando los llevó a la final del campeonato que perdieron con Emelec. Tras su partida, el entrenador estuvo por México, Argentina, Colombia, España y Paraguay.

De acuerdo con la información del club, que este viernes 22 de abril oficializó su contratación, la extensión de la permanencia del DT es hasta el final de la temporada 2023. Él tiene previsto llegar al país junto a su comisión técnica el miércoles 27 de abril.

Polo Carrera, exjugador de Liga, cree que bajo el mando del adiestrador albiceleste no habrá tantas oportunidades para los juveniles. “Dará oportunidad a jugadores ya con experiencia, pero muy poco se va a preocupar de jugadores juveniles porque él quiere resultados. Técnicos que van a trabajar equipos fuertes son para tratar de ser campeones del fútbol ecuatoriano y llegar a Copa Libertadores, no para promocionar a los jóvenes”, dice enfático.

Por su parte, Janio Pinto, entrenador brasileño, considera que Zubeldía, al ser un entrenador vigente y con nombre, ayudará a los jugadores de la plantilla a crecer. “Como Liga es un equipo grande, con títulos internacionales, tenían que buscar a un entrenador con jerarquía. Yo creo que Liga va a ganar con la presencia de Zubeldía, no tengo ninguna duda”, argumenta.

En su paso por Liga de Quito consiguió la primera etapa del 2015. Archivo

Pinto reconoce que los entrenadores dependen de los resultados y sostiene que Liga todavía tiene chance de pelear por la primera etapa, pero tendrá problemas porque el equipo aún no está acoplado. “Ha hecho un par de partidos buenos, pero también ha perdido. Intentará ganar la primera y la segunda etapa, pero encontrará varias dificultades porque es un equipo joven, que está recién conociéndose. Si logra esta primera etapa sería fantástico, pero lo veo difícil”.

Referente a la no continuidad de Édison Méndez, Carrera lamenta que no se confíe en el técnico ecuatoriano. “Mire lo que están haciendo los técnicos del Gualaceo, de Cumbayá, de Guayaquil City. Para Liga es difícil porque ellos lo que necesitan es ser finalistas de un torneo internacional y no confían mucho. Una sola derrota y le dicen ‘chao’ a Méndez. No me parece una manera correcta”, opina en tono crítico. El tricolor dirigió cuatro partidos y consiguió tres victorias, entre las cuales resalta el 2-0 ante Barcelona, pero en la última fecha cayó 3-0 con Orense.

Pinto tiene otra percepción sobre el tema de Kinito. “De cierta forma no es malo porque Méndez todavía no tiene mucha experiencia y aprenderá bastante con lo que vivió ahora. Además lo seguirá haciendo, ya que estará acompañando a la nueva comisión”, agrega.

El cuerpo técnico encabezado por Édison Méndez seguirá en el banquillo de Liga de Quito frente a Mushuc Runa por la décima jornada de LigaPro, este fin de semana, y también ante Defensa y Justicia por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.