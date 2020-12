Bustos: "Dirigir a Barcelona es como manejar a una selección"

Convertirse en el nuevo puntero de la LigaPro, justo en la recta final de la segunda etapa, alivió la pesada carga que Fabián Bustos tiene en sus hombros y es por eso que el entrenador argentino aseguró sentirse aliviado por lo sucedido luego de la victoria de su equipo ante Guayaquil City, marcador que combinado a la derrota de Emelec ante Independiente del Valle, lo pone cerca de la meta, aunque aún falta lo más difícil.

En declaraciones brindadas a Mundo Deportivo, el Toro Bustos incluso realizó una comparación. "Dirigir a Barcelona es como dirigir a una selección. No he tenido la oportunidad de dirigir a una selección, pero me imagino que es así. Barcelona es una presión constante".

A falta de tres fechas para el cierre de la etapa, los amarillos acumulan 25 unidades, tres más que su escoltas Emelec y Guayaquil City. Liga de Quito, con 21 unidades, cierra ese bloque de cuadros que siguen con opciones de rematar primeros.

El mérito de los canarios es haber ganado cuatro de seis puntos posibles ante rivales directos en estas dos últimas jornadas, factor que esperan sea decisivo, aunque saben que con lo irregularque se ha presentado la jornada aún no pueden cantar victoria.

Finalmente Bustos también realizó un balance delo que 2020 ha representado para él y para su equipo. "Lo que hicimos en Copa Libertadores fue algo extraordinario, ningún equipo había pasado desde las primeras fases hasta la etapa de grupos".