Bryan Rodríguez: "No gritaría mi gol ante Emelec"

El mediocampista de ataque Bryan Rodríguez está ‘saltando en un pie’ de la felicidad porque hoy jueves 1 de abril a las 20:00 tendrá la oportunidad de estrenarse con Olmedo, en la LigaPro 2021, y ante el equipo de sus amores, Emelec.

En entrevista con Diario EXPRESO, Rodríguez aseguró que está con ganas de jugar ante los azules y aportar con un gol para que el Ciclón sume sus primeros tres puntos en el torneo. Aunque, recalcó que no se atrevería a celebrar su tanto y haría la de Shakira: ciego, sordo y mudo.

“Es lindo debutar contra el equipo que te identificas. Me va a dar mucha alegría si marco un gol y ayudo a conseguir la victoria, pero no lo celebraría. Soy emelecista y tengo un afecto especial por el club donde me formé, pero también soy profesional y daré todo de mí dentro de la cancha”, recalcó sobre Emelec, equipo en el que militó entre 2008 y 2009.

Rodríguez también reveló que Olmedo tiene como misión clasificar a un torneo internacional en 2022. Por aquello, realizó entrenamientos extras durante el último mes para poder estar a la par de sus compañeros en la parte física.

Bryan Rodríguez militó antes en el cuadro eléctrico. Archivo

“Tenemos un partido complicado. Sabemos lo que juega Emelec, pero nosotros hemos venido trabajando fuerte y somos un gran equipo. Estamos centrados en clasificar a un torneo internacional, camino que vamos a trazar con el triunfo”, destacó.

Para este choque, Emelec tendrá algunas variantes en su alineación. Entre esas el debut del argentino-ecuatoriano, Luca Sosa, quien ya recibió la carta de naturalización y fue inscrito en LigaPro.

El defensa central jugó en la Copa Sudamericana, en el partido contra Macará, pero no lo había podido hacer en el torneo nacional.

Otro jugador que vuelve al once de Ismael Rescalvo es Joao Rojas, quien reemplazará a Bryan Sánchez.