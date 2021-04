Luca Sosa debuta y Emelec necesita la victoria contra Olmedo

La fecha 5 de la LigaPro pasó de ser una oportunidad para que Emelec asalte la punta del torneo a convertirse en una pesadilla tras caer ante 9 de Octubre en el Capwell, escenario del que su capitán, Sebastián Rodríguez, había anunciado que no iban a dejar escapar puntos.

Esa derrota estiró la brecha entre ellos y Barcelona, líder del torneo, a tres puntos cuando esta pudo igualarse. Pero hoy el Bombillo tendrá otra oportunidad de acercarse al puntero y esperar que este resbale ante Independiente del Valle, este sábado.

Pero para aspirar a eso tendrá que sacarle puntos a Olmedo en el estadio Fernando Guerrero de Riobamba, donde los azules no tienen buenos antecedentes en los últimos cinco enfrentamientos que tuvieron.

Los eléctricos suman cuatro empates y una derrota después de la última vez que lograron sacar tres puntos de este escenario deportivo.

Precisamente, ese último triunfo del Ballet Azul se registró el 5 de febrero de 2012 cuando vencieron 0-2 al Ciclón Andino con anotaciones de Marlon de Jesús y Fernando Gaibor, hoy elemento de Guayaquil City.

Pero el Emelec de Ismael Rescalvo, si anhela quedarse con la primera etapa o al menos pelearla hasta las últimas fechas, tiene más que necesidad, la obligación de sumar de tres en Riobamba.

Sobre todo porque enfrenta a un equipo que no ha anotado goles en todo el torneo y está en el fondo de la tabla de posiciones de LigaPro, lo que, a priori, inclina la balanza a favor de los azules.

Para este choque, Ismael Rescalvo tendrá algunas variantes en su alineación estelar, entre esas el debut del argento-ecuatoriano, Luca Sosa, quien recibió la semana pasada la carta de naturalización ecuatoriana y ya fue inscrito en LigaPro.

Sosa ya jugó en esta temporada por Copa Sudamericana en el estadio Bellavista, pero no lo había podido hacer por el torneo local.

Quien se quedará en la banca por esta inclusión es Leandro Vega, quien tuvo un inicio de temporada contra el Deportivo Cuenca bastante aceptable, pero su rendimiento fue en descenso en los partidos posteriores.

Otro jugador que vuelve al once de Rescalvo es Joao Rojas, quien reemplazará a Bryan Sánchez por decisión técnica. Será el tercer partido -de los seis que ha jugado Emelec en el año- que Rojas arranque desde el pitazo inicial.

Olmedo busca su primer triunfo

Fortalezas: Aunque no es una tarea sencilla poder hallar cosas positivas en Olmedo, su principal fortaleza está en el fondo de la cancha con su portero, José Gabriel Cevallos, quien ha recibido siete goles en estas primeras cinco fechas, pero ha evitado goleadas contra su equipo y ha salvado algunos empates.

Debilidades: El equipo de Pablo Trobbiani tiene serios problemas en varios aspectos, no es un equipo que llegue con facilidad al arco rival, por eso no ha anotado un gol en todo el torneo. Además de su baja producción ofensiva, no otorga garantías en defensa, lo que ha permitido que Cevallos tenga participación constante en su pórtico.

Contexto: Olmedo ha sido el único equipo que LigaPro no ha permitido inscribir a todos los jugadores que han publicado como fichajes por sus problemas financieros. Entre los nuevas contrataciones aparecen Bryan Rodríguez y Sergio ‘Máquina’ Quintero.