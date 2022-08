Cerca del final del partido entre Emelec y Liga de Quito, Bryan Carabalí tuvo un error que terminó liquidando el compromiso en Casa Blanca. Una pelota área, sin mucha historia, no pudo ser bien rechazada y le quedó en posición favorable a Alexander Alvarado, quien marcó el 2-0 final del compromiso.

Lo millonarios entrenaron este lunes 15 de agosto en el Polideportivo de Samanes y al término de la práctica, Carabalí habló con los medios y explicó lo que sucedió en esa jugada, además de que conversó con sus compañeros al final del duelo.

"Tuve que pedir disculpas a mis compañeros porque en partidos importantes no se pueden cometer esa clases de errores. Me echo la culpa, soy responsable en ese sentido. La gente me criticará y me echará la culpa, tengo que hacerme cargo de mis errores", expresó.

Sobre las posibilidades de luchar por la etapa, Carabalí reconoció que aún hay mucho por jugar. "Estamos muy dolidos por la necesidad que teníamos de sacar los tres puntos. Quedan 27 puntos en disputa, nos quedan rival directos", agregó.

Los millonarios deben medir el fin de semana a Deportivo Cuenca en su regreso al George Capwell, luego de la suspensión que pagó el club por los incidentes en el compromiso contra Independiente del Valle, en la fecha 3.