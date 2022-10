Cada vez falta menos para la final de la Copa Libertadores entre el Flamengo y Atlético Paranaense y los hinchas brasileños siguen buscando los boletos para no perderse el juego.

A pocas horas de la Final, se percibe ambiente de fiesta en el hotel Oro Verde Leer más

En una de las oficinas del centro comercial Alban Borja, ubicado en la avenida Carlos Julio Arosemena, decenas de brasileños continúan llegando para retirar sus boletos que compraron por internet.

"Todo se me complicó, ahora debo irme rápido al estadio. Tomaré un taxi. Espero no perderme ni un minuto de la partida", decía emocionado Andrew de Assis que esperaba un Uber para llegar al Monumental. El carioca cuenta que apenas hace pocos minutos arribó al país. "Llegué de Brasil y de inmediato vine acá. Ahora voy al estadio. Espero no tengan problemas de entrar con mi mochila", comentaba el hombre de 27 años que asegura que esta viviendo está aventura solo y que volverá a su país natal el domingo.

Los extranjeros llegan presurosos al sitio con un poco de temor de quedarse sin ver el partido. Otros no desaprovecharon la oportunidad de tomarse unas cervezas en los exteriores del centro comercial, mientras esperaban un carro que los transporte hasta el estadio. "Estoy en Guayaquil desde el jueves, pero quise ir a conocer algunos lugares turísticos. Por eso recién estoy retirando entrada", dijo muy tranquilo César Pinto, que vestía junto con un grupo de tres amigos la camiseta del Atlético Paranaense

Desde el sitio hay buses que los llevan hasta el estadio por $1; sin embargo, los taxistas que se encuentran en las puertas del centro comercial aprovechan para hacer las carreras a costos más altos de lo normal. Unos cobraban $10 y otros hasta $15 para movilizarlos hasta el 'Coloso del Salado' dónde hoy se jugará la final única de la Libertadores.