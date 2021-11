Lo tenía todo en contra, pero al final lo hizo parecer tan fácil que emocionó hasta las lágrimas a su entrenador, e incluso se ganó los aplausos del público colombiano. Con esa autoridad, la pesista ecuatoriana Bella Paredes fue la primer mujer tricolor en colgarse una medalla de oro en los Juegos Panamericanos Juveniles que se disputan en Ibagué.

Lo hizo en la categoría 87 kilogramos, peso al que tuvo que adaptarse para la justa deportiva que agrupa a más de 3.000 deportistas de entre 14 y 22 años de 41 países. Ya desde ahí era una ganadora. La estrategia consistía en dejar la división de los 76 kg, donde acostumbra competir, para darle la oportunidad a la también ecuatoriana Kelin Jiménez de levantar otra medalla. Y a la larga así fue.

Bella salió la noche del domingo 28 de noviembre a la plataforma pidiendo el mayor peso en el arranque y en su segundo intento superó a sus rivales con 101 kg. Sin embargo, ella sabía que la colombiana Sirley Montaño era favorita y fuerte en envión, así que intentó superarse a sí misma con 104 kg, algo que no pudo conseguir.

Bella en la cima de los 87 kg, junto a Colombia y Rep. Dominicana. Cortesía

En el envión Paredes nunca bajó los brazos y fue a la par con sus contendientes teniendo una presentación impecable con tres intentos acertados: 120, 125 y 128. Este último la llenó de tanta emoción que lo celebró con un gran abrazo a su entrenador Modesto Sánchez.

“Como dijo mi entrenador, hace mucho no se sentía esta emoción, a él también se le salieron las lágrimas y me llenó mucho de satisfacción. No se cumplió hacer los seis intentos, pero se cumplió la medalla, se subió cuatro kilos del total olímpico que tenía antes, uno en arranque y tres en envión, y eso es bastante”, comentó Bella, quien terminó con un total de 229 kg. Montaño, la dueña de casa, se ubicó segunda con 225 y el tercer puesto fue para la dominicana Elizabeth Reyes con 222.

Paredes, quien en 2018 ya nos representó en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, es una de las halteristas con mayor proyección para los Juegos de París 2024. Tiene apenas 22 años y está muy bien rankeada a nivel continental y mundial.

Sobre su cambio de división, aún es una interrogante abierta. De momento en Colombia resultó: Kelin Jiménez cosechó medalla de plata también en una batalla muy ajustada con Sindy Santana, de República Dominicana. Con 123 kg en el envión, su mejor marca personal, y 95 en la arrancada (218), la ecuatoriana superó por un kilo en el total a la centroamericana (217). El primer puesto fue para la estadounidense Olivia Reeves (235).

Otra medalla importante del equipo de pesas tricolor fue la de Neiser Grefa, quien se colgó el bronce en la división 96 kg, medalla que parecía perdida, pues en el arranque terminó en cuarta posición y en envión eran cinco los deportistas que estaban para el oro. El ecuatoriano registró 144/185/329.