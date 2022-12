Bella Paredes, el Legado de Oro 2022

Hace no más de una semana la pesista Bella Paredes estaba subiendo al podio del Campeonato Mundial Absoluto de ese deporte, en Colombia, para recoger su primera medalla de bronce, pese a contar con apenas 20 años. La noche del lunes 19 de diciembre la halterista subió a otro escenario, pero para ser proclamada la mejor deportista del año.

Finales ATP: Zverev derrota a Djokovic y demuestra que está de vuelta Leer más

Fue en la Noche del Legado, gala en la que la Federación Deportiva del Guayas reconoce año a año a los mejores deportistas de la temporada, en la que esta vez Bella recibió la más alta distinción de la velada: el Legado de Oro, junto a un cheque de 5.600 dólares.

"Estoy feliz, es un reconocimiento a todo el trabajo y la entrega que he venido desarrollando. Me motiva a no bajar los brazos y seguir luchando", precisó la halterista acostumbrada a las mallas de competencia, pero que el lunes lució un elegante vestido negro estampado.

Como ella, el también pesista guayasense Jair Reyes fue reconocido con el Legado de Plata y un premio en efectivo de $ 2.400, mientras que la paraatleta porteña Seneida Rodríguez obtuvo el Legado de Bronce y $ 1.620.

Prev Next Luchadores guayasenses durante la velada. Álex Lima / Expreso

En la ceremonia se galardonó además a entrenadores que fueron cruciales en la obtención de títulos como Bernardo Valdéz, de paraatletismo, Modesto Sánchez y Del Mar Ponce (pesas), José Rodríguez y Jorge Morales (judo), Eduardo Puente y Danny Naranjo (lucha), Joaner Caballero (tiro con arco), Simón Mejía (voleibol).

En tanto que como Embajadores de la provincia fueron reconocidos Katty Lima y Damaris Lima, de baile deportivo, Génesis Borja (surf), Jeremy Menoscal (natación) y Moisés Villón, de levantamiento de potencia.