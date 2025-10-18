Barcelona vs Girona: Dónde ver EN VIVO, hora y detalles del juego | LaLiga 2025-26

Barcelona recibe a Girona este sábado 18 de octubre por la fecha 9 de LaLiga. Conoce horarios, transmisión y alineaciones

FC Barcelona recibe a Girona este sábado 18 de octubre de 2025, en el marco de la fecha 9 de LaLiga de España 2025-26, con el claro objetivo de conseguir una victoria que le permita trepar al primer lugar de la tabla de posiciones.

El compromiso se disputará desde las 09:15 (hora de Ecuador), en el Estadio Olímpico de Montjuic, actual sede temporal del conjunto culé.

Así llega el Barcelona: lucha por la cima con Real Madrid

Los dirigidos por Hansi Flick llegan a este duelo en el segundo puesto del campeonato con 19 puntos, apenas dos unidades por debajo del líder Real Madrid, que en esta jornada deberá visitar al Getafe.

Lamine Yamal comandará el ataque de Barcelona. EFE

Con la presión de sumar de a tres, Barcelona buscará hacer pesar su localía y mantener la lucha directa por el liderato.

Las figuras del Barça para este duelo: Yamal, Rashford y Pedri

Para este compromiso, el Barça contará con la presencia de tres piezas clave: el joven talento Lamine Yamal, el delantero inglés Marcus Rashford y el creativo Pedri, quienes apuntan a ser determinantes frente a un Girona que vive un momento complicado.

Girona busca dar el batacazo en Montjuic

Del otro lado, Girona, bajo la conducción de Míchel, se ubica en la posición 17 de la tabla, con apenas 6 puntos en ocho jornadas disputadas.

Necesitado de resultados para salir de la zona baja, el equipo buscará dar la sorpresa en Montjuic con jugadores como el extremo Bryan Gil, el veterano mediocampista Axel Witsel y el delantero ucraniano Vladyslav Vanat.

Las alineaciones confirmadas de Barcelona y Girona

¿Dónde ver FC Barcelona vs Girona EN VIVO?

En Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO a través del canal de televisión pagada ESPN y la plataforma de streaming Disney+, lo que permitirá a los aficionados seguir cada jugada de este atractivo duelo.

