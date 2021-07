Barcelona vs. Emelec: Las dudas quedan tras un VAR disfuncional en el Clásico

La polémica se mantiene, simplemente porque no hay respuestas satisfactorias. Es que por varios minutos el VAR no funcionó en el duelo entre Barcelona y Emelec, por lo que fue imposible dirimir una posible tarjeta roja al lateral canario Mario Pineida y revisar una acción en la que el árbitro Luis Quiroz le mostró la segunda tarjeta amarilla al volante colombiano de Emelec Alexis Zapata, por contacto de una de las manos del futbolista con el balón mientras este caía.

La LigaPro, ente organizador del campeonato nacional, emitió un comunicado en el que se deslinda de responsabilidades en la contratación del mismo. No obstante, Miguel Ángel Loor, presidente de esta organización le pedirá respuestas a Hawkeye, empresa que proporciona el servicio.

Incluso pidió un informe detallado a la Comisión Nacional de Arbitraje sobre lo sucedido a los jueces que se encontraban impartiendo justicia bajo este sistema, que es contratado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol por pedido de los clubes. Esta institución aún no ha expresado su postura sobre el tema.

Esto, en medio de los reclamos de parte de la tienda azul, encabezados por el entrenador Ismael Rescalvo, quien se considera perjudicado. “Es un bochorno lo que ha pasado. Justo se va el VAR en el momento en que debieron revisar una posible expulsión de un jugador del equipo local (Barcelona). Luego nos expulsaron a un jugador y sin la posibilidad de revisar el VAR”, dejó saber el DT español.

Coincidió con el estratega el mediocampista eléctrico Sebastián Rodríguez, que calificó el hecho como algo inédito. “Primera vez en un partido que el VAR se va en una jugada polémica, se reanuda el primer tiempo y regresa el VAR. Lo vimos todo’’, manifestó el uruguayo.

Es así como siguen las dudas por lo sucedido con el VAR en el Clásico del Astillero, con la LigaPro esperando respuestas de la empresa proveedora del servicio.

LigaPro no contrató el VAR, LigaPro no opera el VAR, LigaPro no tiene injerencia en el VAR. Es una pena lo ocurrido en el Clásico.



Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro