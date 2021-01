Barcelona: El trofeo del Ídolo se ve y se goza

Celebración. Carlos Alfaro Moreno (c), titular de Barcelona, el payaso Trulito (i), Kendy Plaza (pulgares en alto), su padre Patricio (d), David Cunalata y Miguel Arana (gorra del Ídolo) en la redacción de EXPRESO con el trofeo de la LigaPro.

No lo podía creer, tenía el trofeo frente a frente, era la misma copa que los jugadores de Barcelona habían tenido en sus manos en el estadio Rodrigo Paz Delgado, pero ahora la veía, Kendy Plaza es un hincha amarillo estuvo en la sala de redacción de EXPRESO y Extra, él no habla ni escucha, pero siente.

Su padre Patricio Plaza entiende sus sentimientos y dice que su hijo no podía creer que iba a tener el trofeo y al presidente del Ídolo, Carlos Alfaro Moreno, frente a frente.

El directivo amarillo lo miró y entendía todo lo que estaba pasando. “Él no puede decirnos nada, pero yo siento su felicidad, sus ojos lo dicen todo, está feliz. Eso es lo que soñamos tener desde el inicio”, expresó el directivo canario.

El trofeo de LigaPro estuvo por varios minutos, fue una visita que causó furor en los hinchas amarillos.

Kendy no se desprendía de su rosario, el mismo que lo acompañó todo el 2020, cuando rezaba para que gane su equipo.

“Mi hijo cuando no gana el equipo, se pone insoportable, es un enfermo del Barcelona. Lo que hicieron es el mejor regalo que le podemos dar, tener la foto con la copa y el presidente Alfaro Moreno, no estaba en nuestros planes”, dijo su padre, mientras los ojos húmedos de Kendy miraban el trofeo.

Alegría. El payaso Trulito se arrodilla ante el trofeo ganado por el Ídolo, mientras que Miguel Arana muestra la bandera de Barcelona. Freddy Rodriguez

Y es que la cita con los hinchas que habían hecho historia en los ‘veredas estadio’, lugar donde vieron los partidos finales, era única. El presidente del Ídolo conoció a Miguel ‘Pajarito’ Arana, quien de tanta felicidad está pintando las paredes del Guasmo Norte con los colores del equipo.

“Pajarito es Barcelona, dirán que está loco y sí lo está, pero eso es Barcelona, es una locura que transmite felicidad, yo lo entiendo, porque también me pasa a mí”, explica Alfaro Moreno mientras saluda con Arana.

El hincha de la barra Los Canarios llegó vestido completamente con accesorios del Ídolo. Y tener la copa frente a frente fue algo mágico. “No le puedo pedir más a la vida, este trofeo le costó sacrificio, lágrimas y sudor a los jugadores de Barcelona y es la felicidad de nosotros, es una locura tenerla. Mejor que me tomen una foto para que mis amigos lo crean. Solo puedo decir que es el mejor Día de Reyes (6 de enero) que tengo en mi vida”, dijo Arana.

“Si no ganábamos la 16, no había payasos, pero queremos que existan siempre los payasos que nos dan felicidad, porque eso es Barcelona, es la felicidad de un pueblo”, comentó Alfaro Moreno cuando se encontró con Trulito Show, el payaso amarillo que en la primera final fue rezando hasta el Monumental. “Es grato escuchar las historias de los hinchas que disfrutan de la estrella 16, ahora tengo tiempo para ver videos, fotos y eso me emociona más, pero crea más responsabilidad para poder seguir trabajando”, señaló el directivo.

Mientras que el payaso Trulito volvió a decir la oración y reflexionó. “Es la mejor payasada de mi vida, tener frente a frente la copa, créanlo, no puedo pedir más, para comenzar el 2021; el día que se jugó la primera final en el Monumental, sentí que íbamos a quedar campeones y los jugadores lo lograron”, indicó Trulito.

Alfaro Moreno (i), presidente de Barcelona, saluda al hincha Kendy Plaza. Freddy Rodriguez

La sorpresa que les dio Gráficos Nacionales a los hinchas y al presidente del Barcelona no estaba en los planes de nadie, la estrella 16 lo pudo hacer.

Se reducirá más el presupuesto canario

“Nos vamos a ajustar más el cinturón”

El presupuesto total de Barcelona no podrá pasar de los diez millones de dólares para el 2021, dice el presidente de Barcelona, Carlos Alfaro Moreno, y con esto la hinchada puso los pies sobre la tierra.

“No hay que ilusionarse, el equipo económicamente no está para hacer grandes contrataciones, no hay ese dinero, hay que ser realistas, pero se armará un buen plantel. No hay bombas, ni nada de eso. Tenemos una deuda pasada que es más de lo que imaginábamos”, expresa Alfaro Moreno.

Carlos Alfaro Moreno, en Gráficos Nacionales, con el trofeo ganado por Barcelona. Freddy Rodriguez

El directivo indica que los refuerzos para el 2021 podrán ser cuatro o cinco, no más: “Decirles que van a ser las megaestrellas es mentirles, sería como vender humo, como se dice ahora. Nos vamos a ajustar más el cinturón. En el 2020 bajamos el 35 % del presupuesto del 2019, ahora lo seguiremos haciendo, vivimos otra realidad y actualmente hay que arreglársela como sea”.