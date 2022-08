Barcelona, con tarea pendiente en casa

El hecho de que Barcelona muestre irregularidad en su juego se traduce en resultados que tienen impaciente a su hinchada. Y sin duda, donde más se siente la necesidad de ganar es de local.

Es que ya sea en el estadio Monumental o en el Christian Benítez, donde el Ídolo hace de dueño de casa por los arreglos que se realizan en el Coloso del Salado por la final de la Copa Libertadores de América, los tres puntos en Guayaquil son claves en el afán de darle tranquilidad a la plantilla de jugadores, cuerpo técnico y directiva del cuadro canario.

Este domingo el Chucho será el escenario del compromiso frente al Mushuc Runa, donde los amarillos necesitan vencer no solo para alcanzar su primer triunfo de local en la segunda etapa de la LigaPro, sino también para no alejarse de su objetivo primordial: rematar primero en la presente fase del torneo nacional, lo que les permitiría ser campeones directos, tal como pasó en 2012 y 2016; pero hasta el momento los dirigidos por Jorge Célico no están haciendo los ‘deberes’ para lograr su cometido.

Es así como los dos antecedentes toreros como locales no fueron del todo felices. En el arranque del segundo semestre cayeron frente a Delfín por 1-0, mientras que en la tercera fecha Barcelona se tuvo que conformar con un empate (2-2) frente a 9 de Octubre.

Hemos sido bastante ineficaces, estamos lejos de los parámetros y de la medida que uno quiere en ese sentido para el equipo.

Jorge Célico, entrenador de Barcelona

Los números fríos señalan que el Ídolo, de seis puntos en condición de local, apenas ha alcanzado uno, una estadística que dista mucho de los objetivos planteados en la tienda de los toreros.

Si a eso sumamos las cuatro unidades que apenas han alcanzado fuera de casa, han perdido siete puntos ya.

“Emocionalmente el grupo está bien, buscando hacer un buen partido ante Mushuc Runa, que será un rival duro”, dejó saber Célico antes del compromiso, que comenzará a partir de las 19:00.

Sobre el nivel mostrado en cancha por sus pupilos, expresó: “Independientemente de haber cedidos puntos, siempre la idea fue proponer. Debemos ser efectivos. Intentamos que el equipo tenga un mejor juego colectivo. Si logramos mejorar eso, vamos a crear mejores situaciones y más posibilidades de convertir”, agregó el estratega argentino.

Hay que trabajar mucho en cancha para contrarrestar el juego de Barcelona. Como siempre vamos a darlo todo en el campo Arturo Mina, defensa del Mushuc Runa

Por su parte, la escuadra del Ponchito llega motivada al choque con los toreros, tras clasificar a las semifinales de la Copa Ecuador.

Arturo Mina, defensa del Mushuc Runa, se muestra optimista para el duelo.

“Indudablemente es un partido durísimo frente a Barcelona, pero nosotros sabemos lo que tenemos y vamos a dar pelea”, manifestó el zaguero central, que el domingo será titular.