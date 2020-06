Barcelona: Ya sea José Angulo o Carlos Garcés, ambos serían bienvenidos por Fabián Bustos

La crisis por la pandemia del coronavirus afecta a los clubes ecuatorianos, eso lo sabe Fabián Bustos, técnico de Barcelona, por eso aceptaría refuerzos para el cuadro torero siempre y cuando estos se adapten al presupuesto del conjunto canario.

Es que el Ídolo quiere reforzar la delantera y para esto maneja dos alternativas: José Angulo y Carlos Garcés. Ambos nombres son del agrado del Toro, pero lo deja todo en manos de la directiva.

Bustos elogia las condiciones del Tin, quien está próximo a cumplir una sanción por dopaje y trabaja en los Xolos de Tijuana con la finalidad de recuperar ritmo futbolístico.

“Es un muy buen jugador, sé que están trabajando en eso. No lo he pedido porque sé sobre la situación del club pero si se ajusta a nuestra realidad claro que me encantaría. Yo no he hablado con José, pero obviamente sé que está trabajando con la sub 20 de Xolos y tiene chances de jugar en el equipo profesional”, comentó el estratega canario a radio Caravana.

Es que la posibilidad de que Angulo se decante por el elenco mexicano ya hace que Barcelona piense también en Carlos Garcés, delantero de Delfín, para reforzar sus filas.

“Siempre está en mi consideración (Garcés), lo dirigí en tres equipos y en los últimos tres años ha hecho 60 goles está más que comprobado. Pero la dirigencia es quien decide si algún jugador se adapta o no al presupuesto”, reiteró el argentino sobre el tema financiero y la posibilidad de que algún elemento se sume a la plantilla.

El Ídolo del Astillero, cuando termine la paralización de los torneos por el coronavirus, volverá a la disputa por la LigaPro, al igual que la Copa Libertadores de América.