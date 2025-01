Barcelona SC: reconciliación y cambios, ¿quiénes se quedan y quiénes se van?

La pretemporada 2025 de Barcelona Sporting Club, que se lleva a cabo en Manta desde el pasado lunes 6 de enero, ha sido escenario de emociones intensas y decisiones clave para el equipo amarillo. Los días recientes han estado marcados por la incertidumbre, los rumores y momentos significativos para el club.

Uno de los episodios más comentados fue el protagonizado por el delantero uruguayo Octavio Rivero. Su posible salida hacia la U de Chile generó tensiones entre el jugador y la directiva del club, encabezada por el presidente Antonio Álvarez. Este último dejó clara su postura en redes sociales al afirmar:

Octavio Rivero regresa a los entrenamientos en Manta, tras las especulaciones sobre su futuro.

“Él cree que se va a ir, pero no se va a ir a ningún lado. Aquí, por apriete, no nos manejamos. Tiene contrato y lo va a respetar, quiera o no quiera”.

No obstante, tras varios días de especulación, el panorama se calmó cuando Barcelona anunció que Rivero se reincorporaría a los entrenamientos en Manta. La noche del martes 7 de enero, el delantero llegó a la ciudad manabita y, la mañana del miércoles 8, participó en la sesión matutina en el complejo de Construcsport, marcando el inicio de un nuevo capítulo con el equipo torero.

La despedida de Javier Burrai

Mientras el equipo trabaja en su preparación, el portero Javier Burrai, una figura clave en la consecución de la estrella 16 del club, se despidió de sus compañeros tras un entrenamiento en el gimnasio del hotel Wyndham. Según se conoció, Burrai partió hacia Guayaquil la tarde del martes 7 de enero, lo que generó un ambiente de nostalgia en el entorno del club.

Aunque aún no hay un anuncio oficial, han surgido reportes sobre un interés de Barcelona por fichar a un arquero proveniente del fútbol uruguayo, lo que podría marcar el inicio de una nueva era bajo los tres palos para los canarios.

La pretemporada de Barcelona Sporting Club sigue su curso, dejando en evidencia que, más allá del trabajo físico y táctico, este periodo también se convierte en un escenario de decisiones trascendentales y emociones intensas para el equipo y su hinchada.

